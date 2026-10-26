Qui ? Rebond

Quoi ? Une plate-forme qui accompagne les demandeurs d’emploi

Lancer sa start-up à 60 ans passés avec son mari ? Même pas peur ! Après avoir travaillé pour des maisons de luxe, comme Christian Dior, Hugo Boss et Burberry, Valérie Tallepied crée son cabinet de recrutement et de formation – RMS – spécialisé dans les métiers du retail, de la mode et du luxe. En 2016, elle se forme au coaching professionnel avec un objectif : accompagner au mieux ses clients et candidats. « J’ai vu beaucoup de personnes souffrir lors de leur départ de carrière. En tant que coach, j’ai développé mes propres outils à partir de mon expérience du recrutement et de mon vécu. Mais j’ai vite constaté les limites de l’accompagnement individuel : les personnes ont besoin d’un soutien régulier et on ne peut pas aider tout le monde individuellement. C’est de là qu’est née l’idée de Rebond : accompagner davantage de personnes. »

Une initiative bienvenue, alors que le marché du travail est saturé. Selon les derniers chiffres publiés par Indeed en juin 2026, un demandeur d’emploi doit compter 8,6 mois en moyenne pour décrocher un poste. Et les règles ont changé. « Le marché du recrutement se complexifie, postuler est devenu beaucoup plus facile, ce qui accroît la concurrence entre candidats. Même lorsqu’ils intègrent un processus de recrutement, ils se retrouvent parfois sans nouvelles. Ce manque de retour est perturbant : les candidats viennent chercher des réponses, et ils les trouvent chez nous. » À l’origine destinée, en particulier, aux cadres en reconversion, la mission de Rebond s’est élargie à toute personne en recherche d’emploi.

« Chercher un travail, ça ne se fait pas seul ! »

Lancée il y a quelques mois seulement, Rebond compte déjà plus de 800 personnes inscrites, dont plus de la moitié sont considérés comme des utilisateurs actifs. Le profil ? en majorité des cadres, mais pas que ! L’objectif de Rebond ? accélérer la recherche d’emploi, trouver plus facilement et plus sereinement un travail. La plate-forme recense près d’un million d’offres par mois, issues des principaux sites comme LinkedIn, Indeed, Welcome To The Jungle… mais aussi celles directement publiées sur les sites des entreprises – comme c’est souvent le cas pour celles du CAC 40 ou des cabinets. « On ne pique pas les offres, quand vous candidatez, si c’est une annonce LinkedIn, un lien externe vous renvoie sur le site de LinkedIn ! Idem pour tous les autres », précise Valérie Tallepied.

En plus de recenser les offres du moment, Rebond met à disposition des utilisateurs des masterclass – réalisées avec et par des experts. « Chercher un travail ça s’apprend, ça se pilote et ça ne se fait pas seul », souligne la cofondatrice. Par exemple les masterclass aident les chercheurs d’emploi à travailler leur projet professionnel, à réaliser leur bilan de compétences, à se préparer pour des entretiens ou encore à faire fonctionner leur réseau.

Rebond permet de suivre l’avancée de ses candidatures et démarches de réseautage. La plate-forme accompagne les utilisateurs à créer leur CV s’ils n’en n’ont pas et – autrement – vous aide à l’adapter et à le personnaliser en fonction des offres qui vous intéressent. « Nous avons aussi un analyseur de CV qui vous indique ce que vous pouvez améliorer. » Depuis quelques jours, Rebond propose désormais un analyseur de profil LinkedIn qui identifie les points à améliorer pour gagner en visibilité auprès des recruteurs.

Certaines fonctionnalités sont totalement gratuites, mais pour avoir accès à un accompagnement plus individualisé, il existe des abonnements payants. Le premier prix est de 9,90 euros par mois. L’offre à 19,90 euros par mois permet d’utiliser l’IA de Rebond en illimité.

« C’est plus sexy qu’Excel »

L’utilité de Rebond s’étend au-delà de la recherche d’emploi pure. « Certains utilisateurs privilégient les masterclass, d’autres utilisent uniquement l’IA. L’idée est de laisser chacun libre de choisir son parcours et de garder la main sur ses décisions : l’IA fait des suggestions, mais c’est à chacun de décider ce qu’il souhaite retenir. » Pour l’heure, Rebond utilise Mistral AI. « L’objectif est d’avoir des données hébergées en Europe. » La plate-forme s’adresse exclusivement aux particuliers, et non aux entreprises.

Chaque semaine, Valérie Tallepied récolte le retour des utilisateurs, pour qu’ils échangent sur leur expérience avec Rebond. « Beaucoup de personnes nous disent : “Je me sens plus solide”, “je me sens plus sereine”. Elles comprennent mieux ce qui se passe, gagnent en confiance et arrivent à mieux structurer leur recherche d’emploi. Et sur l’outil de suivi, certains nous disent que c’est “quand même plus sexy qu’Excel” ! ». Avec Rebond, tout est centralisé, ce qui permet un accompagnement et un suivi personnalisés.

Un conseil pour les chercheurs d’emploi ? Tout miser (ou presque) sur les soft skills ! « Lors d’un entretien, ce qui fait la différence entre les deux derniers candidats ce ne sont pas les compétences. Ce sont les soft skills. » À moyen terme, les fondateurs ambitionnent de développer de nouvelles fonctionnalités, pour que l’IA de Rebond soit plus « enveloppante ». Et pour la fin d’année, une levée de fonds est en préparation…