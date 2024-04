Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les clefs du Guide Michelin : l’étoile des hôtels • Le Guide Michelin a dévoilé son premier classement hôtelier, distinguant 189 établissements en France, qui s’inscrivent ainsi dans la lignée de ses célèbres étoiles accordées aux restaurants. De cette façon, les hôtels récompensés ont reçu des clefs : 127 avec une clef pour un séjour singulier, 38 avec deux clefs pour un séjour exceptionnel et 24 avec trois clefs pour un séjour extraordinaire. Gwendal Poullennec, dirigeant du Guide Michelin, souligne alors l’importance de ces distinctions, mettant en avant les métiers de l’accueil et de l’hospitalité. Dans le détail, les critères d’évaluation incluent l’ouverture sur la localité, le design, la qualité du service, la cohérence prix-prestations et l’authenticité de l’expérience. Enfin, le guide prévoit également des classements dans d’autres destinations mondiales, dans le but de valoriser ces distinctions à l’échelle internationale.

Washington déterminé face au déluge chinois de produits bon marché • La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé lors de sa visite en Chine que les États-Unis ne toléreront pas le flot de produits chinois vendus à perte sur le marché mondial, rappelant alors les ravages causés par la surcapacité de production chinoise dans le passé. Ainsi, ses discussions avec les responsables chinois ont duré près de 11 heures sur deux jours, mettant en lumière les préoccupations américaines concernant les subventions massives accordées par la Chine à divers secteurs technologiques. Pourtant, malgré l’absence de fondement des accusations de surcapacité, les États-Unis restent vigilants, soulignant la nécessité d’une transparence accrue de la part de la Chine en matière de sécurité nationale. Bien que la visite ait renforcé la coopération bilatérale dans certains domaines, les différends économiques continuent de persister, reflétant parfaitement les tensions entre les deux superpuissances.

Pacte de vie au travail : un round crucial • Les partenaires sociaux se sont réunis ce lundi, au siège du Medef pour discuter du « pacte de vie au travail », et ce, avant une réforme imminente de l’assurance chômage. Frédérique Jeske, de Senior for good, critique alors sévèrement le projet, au micro de Franceinfo, déplorant son orientation et ses conséquences sur l’emploi des seniors. Elle dénonce l’injustice d’une indemnisation réduite, pointant du doigt la précarité croissante qui en découlerait pour des centaines de milliers de demandeurs d’emploi. Frédérique Jeske met également en lumière la discrimination systématique envers les travailleurs âgés, soulignant les obstacles à la formation, à la promotion et à la mobilité professionnelle. Elle exhorte à reconsidérer la valeur des travailleurs expérimentés, arguant que leur contribution est souvent sous-estimée.

L’Arizona : terre promise pour TSMC • Le géant taïwanais des semi-conducteurs, TSMC, annonce la construction d’une troisième usine en Arizona, portant son investissement total à 65 milliards de dollars. Cette initiative, saluée par Lael Brainard, conseillère économique de Joe Biden, s’inscrit dans le cadre du « Chips and Science Act », une loi visant à renforcer la souveraineté industrielle américaine. Face à la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l’Asie pour ces composants cruciaux, cette décision vise à protéger l’économie et la sécurité nationale. TSMC prévoit alors de créer des milliers d’emplois directs et indirects dans ces usines, contribuant ainsi à la relance économique. Cette stratégie s’inscrit donc dans une tendance plus large de diversification de la production de semi-conducteurs, avec des investissements également prévus au Japon et en Allemagne.

Taux immobiliers : en baisse cette année • Les taux des crédits immobiliers amorcent une baisse depuis le début de 2024, offrant un léger répit aux aspirants propriétaires. Le taux moyen, hors assurance, est passé de 4,24 % en décembre 2023 à 4,15 % en avril 2024, selon l‘Observatoire crédit logement (CSA). Certains courtiers parviennent même à obtenir 3,4 % sur 20 ans, redirigeant ces offres à des prix légèrement plus élevés. Cette tendance résulte ainsi du recul de l’inflation en Europe, qui a incité la Banque centrale européenne (BCE) à envisager une baisse de ses taux dès juin. Cette anticipation se traduirait par une diminution des taux de crédit immobilier. A noter d’ailleurs que la baisse des taux augmente la capacité d’emprunt des acheteurs, ce qui ouvre la voie à des opportunités d’investissement.

Crédits : shutterstock