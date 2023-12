Temps de lecture estimé : 2 minutes

Avec l’élection récente de Patrick Martin, le Medef a un nouveau visage mais toujours la même mission : porter la voix des entrepreneurs de France et défendre leurs intérêts.

6 juillet 2023. L’entrepreneur Patrick Martin, alors à la tête du groupe familial de distribution à destination de professionnels (b to b) Martin Belaysoud Expansion, est largement élu à la tête du Medef – Mouvement des entreprises de France – avec plus de 73 % des voix face à la Bretonne Dominique Carla’ch. Première réaction du successeur de Geoffroy Roux de Bézieux : « Ma première mission va être d’écrire à tous mes homologues dorénavant des syndicats et des organisations patronales pour que nous nous accordions sur ce qui me paraît être l’équation fondamentale pour notre pays pour les prochaines années, à savoir réconcilier le climat et la croissance. »

C’EST LE PREMIER RÉSEAU D’ENTREPRENEURS DE FRANCE

Le Medef, un porte-parole

En 1998, le Medef remplace le Conseil national du patronat français (CNPF). Depuis, l’organisation agit via trois échelons : territorial, national, et international. Son crédo : représenter, défendre et soutenir les entrepreneurs français auprès de l’État et des organisations syndicales. « Patron des patrons », a-t-on coutume de nommer le président du Medef. Geoffroy Roux de Bézieux, entre autres, s’en agaçait, préférant la terminologie de « porte-parole des patrons ». De tous les patrons ou presque. Puisque le Medef comptabilise environ 190 000 entreprises adhérentes, ce qui représente plus de 10 millions de salariés.

C’est simple, c’est le premier réseau d’entrepreneurs de France, 95 % des entreprises adhérentes sont des TPE/PME/ETI. Sur le fond, l’arrivée de Patrick Martin résonne comme un changement dans la continuité. Parmi les objectifs, la réindustrialisation du pays, de quoi s’accorder avec les objectifs du gouvernement. Et un soutien à la décarbonation des activités. La promesse d’une croissance verte – un oxymore ? Bref, « le pays ne produit pas assez », défendait Patrick Martin, dans Les Échos.

LES CINQ PRÉSIDENTS DU

MEDEF DEPUIS 1997 :

→ Ernest-Antoine Seillière (entre

décembre 1997 et 2005)

→ Laurence Parisot (2005-2013)

→ Pierre Gattaz (2013-2018)

→ Geoffroy Roux de

Bézieux (2018-2023)

→ Patrick Martin (depuis

juillet 2023)

La REF, l’événement du Medef !

Au fil du temps, le Medef se modernise. Oubliez les universités d’été du Medef… place à la REF – pour Rencontre des Entrepreneurs de France. L’événement de rentrée du Medef a même déménagé, fini Jouyen – Josas et le campus d’HEC. Trop studieux, trop sérieux, trop plat. Maintenant, le grand rendez-vous économique de la rentrée se tient à l’hippodrome de Longchamp, entre le bois de Boulogne et la Seine. Le spot y est plus chic.

Et les chefs d’entreprise de tout l’hexagone viennent fouler le champ de courses à la fin du mois d’août. Au programme : networking et conférences – parmi lesquelles lors de cette édition 2023 : « À la recherche de l’État perdu » ou « Qui paiera ses dettes s’appauvrira… ». Des invités nouveaux aussi, qui prônent autre chose que le leitmotiv de l’économiste américain Friedman, soit faire du profit et enrichir les actionnaires. L’esprit du Medef reste bien sûr libéral, l’État en saura toujours moins sur ce qui est bon pour une entreprise que son propre patron. Entrepreneurs de tous les pays…

GEOFFREY WETZEL