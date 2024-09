Temps de lecture estimé : 2 minutes

La douzième édition du Printemps des études aura lieu les 26 et 27 septembre au Palais des Congrès. ÉcoRéseau Business est partenaire.

TRIBUNE. Les rencontres professionnelles Research / Data / Insights offriront les 26 et 27 septembre, un panorama large de témoignages et outils pour mieux piloter son entreprise, à l’aune de l’intelligence artificielle (IA), ou pas !

Cette 12e édition est une occasion unique pour chaque entrepreneur :

D’aiguiser sa stratégie de marque ;

D’enrichir sa connaissance marché et sa compréhension client ;

De piloter son entreprise ;

; De booster son business.

Le Printemps des études c’est une exposition qui accueille 85 exposants, 3 agoras, 1 espace sensoriel et 1 village de la data dédié aux start-up.

Et aussi un programme de 75 conférences et rendez-vous, 20 visites guidées et 32 pitchs data à la vocation très opérationnelle. Cette année aura comme fil-rouge : le nécessaire bon dosage entre tech et humain.

Technologie et humain, à la recherche du bon équilibre

Face à une technologie de plus en plus prégnante, quelle place, quel rôle et quels enjeux pour l’Homme et les entreprises ?

Deux conférences proposeront un cadre éthique à la nécessaire appropriation de l’IA dans tous les métiers : « Sommes-nous sur le point d’être grand remplacés par l’Intelligence Artificielle ? » interrogera la conférence inaugurale du philosophe Raphaël Enthoven, à laquelle répondra l’approche opérationnelle et réglementaire d’ESOMAR et de Numeum lors de la conférence de clôture : « L’IA et Éthique : quelles bonnes pratiques ? ».

Et si l’IA est aujourd’hui une véritable disruption pour l’ensemble des métiers et des organisations, Le Printemps des études est aussi l’occasion de redire la place centrale de la connaissance clients, citoyens, collaborateurs.

Plusieurs entreprises partageront – lors de conférences, de visites guidées ou encore de pitchs – leurs avancées technologiques dans la maîtrise de la data, au service de la performance de l’entreprise et de la marque. Rapidité, granularité et analyse sont plus que jamais des enjeux concurrentiels !

À ce titre, le programme nourrira la réflexion des chefs d’entreprise et marketeurs sur les nouvelles attentes d’un consommateur polymorphe, aux comportements différant souvent de ses convictions, sur les enjeux générationnels, sur les tendances de demain. Il fera la part belle à la nécessaire hybridation des métiers et surtout aux nouveaux périmètres d’innovation ménageant la responsabilité sociétale des entreprises et des marques.

Pour trouver le dosage parfait, afin de mieux piloter votre entreprise et accélérer votre business, venez découvrir ce qui fait les actualités, les nouveautés et les grands débats du marketing et de la communication, les jeudi 26 et vendredi 27 septembre prochains au Palais des Congrès de Paris !

