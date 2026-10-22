Le logement reste la première condition d’une insertion durable. Sans adresse stable, difficile de décrocher un emploi, de suivre une formation, de reconstruire des liens. Les foncières solidaires répondent à ce besoin avec un modèle économique différent. Voici comment.

Le principe du « Logement d’abord »

Pendant des décennies, l’accès au logement social passait après un parcours d’insertion. La stratégie « Logement d’abord » inverse ce principe. Elle vise l’accès le plus rapide possible à un logement stable, avec un accompagnement adapté. Le logement devient la base de la reconstruction, pas la récompense finale.

Ce changement de logique s’appuie sur des résultats concrets. Depuis 2018, 804 000 personnes sans domicile ont accédé à un logement stable. La part des attributions de logements sociaux aux personnes issues de la rue a doublé, passant de 4,1 % à 8,5 %.

Pour financer cette offre, la finance solidaire mobilise l’épargne de particuliers et d’institutions. Ces investisseurs acceptent une rentabilité moindre au profit de l’impact social.

Qu’est-ce qu’une foncière solidaire ?

Une foncière solidaire est une structure qui achète, rénove ou construit des logements pour les louer à des personnes en difficulté. Elle s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. Son objectif social prime sur la performance financière. Sa gouvernance reste démocratique.

Le capital vient d’investisseurs solidaires. Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 % s’ils gardent leurs parts cinq ans minimum. Ce dispositif s’applique aux foncières agréées ESUS.

Les foncières peuvent aussi prendre la forme d’organismes de foncier solidaire. Ces structures portent le foncier et le louent via des baux réels solidaires. Ce montage sépare la propriété du sol de celle du bâti. Il permet de maintenir des prix abordables sur le long terme.

Pourquoi ce modèle fonctionne pour l’insertion ?

Le logement stable change tout. Il réduit le stress, améliore la santé, facilite la recherche d’emploi. Les études sur le logement communautaire montrent que la sécurité résidentielle augmente l’estime de soi et la stabilité.

La foncière solidaire produit ces logements là où le marché classique ne va pas. Elle achète dans des quartiers équilibrés. Elle évite de concentrer la précarité dans les mêmes zones. Elle propose des baux sécurisés, sans condition de durée.

L’accompagnement social complète le dispositif. Les personnes logées ne sont pas laissées seules. Elles bénéficient d’un suivi adapté à leur situation. Cette combinaison logement plus accompagnement fait la différence.

C’est quoi le rôle de l’épargne solidaire ?

L’épargne solidaire a atteint 34 milliards d’euros d’encours en 2025. Elle progresse de 15 % sur un an. Cette croissance marque une accélération après la hausse de 7 % observée l’année précédente.

Ces capitaux financent des projets à forte utilité sociale. En 2025, ils ont généré 848 millions d’euros de financements, dont 151 millions sous forme de prêts sociaux. Une partie de ces fonds alimente directement des projets de logement.

Les investisseurs acceptent un rendement plus faible en échange d’un impact mesurable. Ce choix reste minoritaire. L’épargne solidaire représente 0,52 % de l’épargne financière des Français. Mais elle progresse plus vite que l’épargne classique.

Le « Logement d’abord » ne règle pas tout. Mais il part d’un constat simple. On ne reconstruit pas une vie sans un toit stable. La foncière solidaire finance cette approche. L’épargne solidaire en est le carburant. Le modèle reste modeste à l’échelle du besoin. Mais il trace une voie.