C’est la première question que pose un responsable des services généraux quand on lui parle d’installer une cantine en libre-service : qui garantit que le plat resté dans le frigo depuis ce matin est encore bon ? La réponse tient en trois mots : capteurs, puces et process. Un frigo connecté sait à tout moment ce qu’il contient, à quelle température, et depuis combien de temps. Aucune armoire réfrigérée classique ne peut en dire autant.

La réponse en bref

Dans un frigo connecté d’entreprise, l’hygiène repose sur trois piliers : une chaîne du froid pilotée en continu par des capteurs de température, une traçabilité individuelle de chaque plat grâce à une puce RFID intégrée à l’emballage, et un protocole de nettoyage quotidien assuré à chaque réapprovisionnement. Le tout encadré par un plan de maîtrise sanitaire conforme au règlement européen 852/2004.

La chaîne du froid, juge de paix du dispositif

Les plats cuisinés réfrigérés se conservent entre 0 et 4 °C, et les préparations culinaires élaborées à l’avance descendent à 3 °C maximum selon l’arrêté du 21 décembre 2009. Sur ce point, un frigo connecté a un avantage structurel : il est équipé de capteurs qui surveillent sa température en permanence et remontent l’information au fournisseur, pas à l’utilisateur.

La différence est de taille. Dans une salle de pause équipée d’un réfrigérateur ordinaire, personne ne relève les températures, personne ne détecte une porte restée entrouverte un vendredi soir. Ici, l’anomalie déclenche une alerte côté exploitant, qui intervient avant que le produit ne soit consommé. Chez Foodles, le service technique est internalisé et résout 98 % des incidents à distance, avec une intervention physique garantie sous 2 heures pour les cas majeurs. Ces chiffres sont à découvrir ici, sur la page dédiée à leur frigo connecté.

La traçabilité, de l’ingrédient au plat sorti du frigo

Le règlement européen 178/2002 impose à tout opérateur alimentaire de savoir identifier, pour chaque produit, son fournisseur en amont et son destinataire en aval. Sur le papier, la restauration collective traditionnelle applique ce principe avec des bons de livraison et des registres papier. Dans un frigo connecté, la même exigence devient beaucoup plus fine.

Chaque emballage embarque une micropuce RFID détectée par les antennes du meuble. Le système sait donc quel plat, de quel lot, est entré dans quel frigo, quel jour, et à quel moment il en est sorti. En cas de retrait ou de rappel sur un ingrédient, on ne bloque pas une catégorie entière par précaution : on cible les sites et les références concernés, en quelques minutes. C’est exactement ce que les autorités sanitaires demandent, et ce que le papier ne sait pas faire à cette vitesse.

Les six points de contrôle d’un frigo connecté

La production. Les recettes sont développées en laboratoire puis cuisinées selon une charte qualité stricte, sans additif ni conservateur ajouté, dans des ateliers soumis au plan de maîtrise sanitaire et à la méthode HACCP. Le transport. Les plats voyagent sous température dirigée jusqu’au site client, livrés chaque matin depuis l’un des sept centres logistiques du réseau. La mise en frigo. Le Foodles Officer, collaborateur dédié au site, retire les invendus arrivés en fin de DLC, nettoie le meuble et charge les plats du jour. La conservation. Les capteurs surveillent la température en continu et signalent toute dérive. Le service. Le salarié ouvre avec son badge ou son QR code, la puce RFID enregistre la sortie du plat et la facture automatiquement. Le suivi. Les consommations réelles remontent site par site et ajustent la commande du lendemain, ce qui réduit mécaniquement les invendus.

Foodles, référence française du frigo connecté

Foodles est le premier acteur français de la cantine d’entreprise engagée et connectée. L’entreprise a créé le concept de frigo connecté dès 2014 et développe sa propre technologie, brevetée et labellisée Origine France Garantie. Son modèle est intégré de bout en bout : l’algorithme, la maintenance, la livraison et désormais la cuisine, avec deux cuisines internes qui préparent 60 % des plats. Ses frigos équipent plus de 600 entreprises clientes en France, en Belgique et à Londres, dont Ubisoft, Etam, Adecco, l’Urssaf, le Département des Hauts-de-Seine ou le Prince de Galles, pour plus de 25 000 repas livrés chaque jour.

Chaque frigo sert de 50 à 300 couverts quotidiens sur 1 m² d’emprise au sol par module, avec plus de 4 000 recettes au catalogue et deux menus renouvelés chaque semaine. Rentable, avec 75 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, Foodles est la première entreprise à mission de son secteur, certifiée B Corp depuis août 2023, notée EcoVadis Gold et membre de la promotion 2026 du French Tech Next40.

Le nettoyage, la partie que personne ne regarde

Un frigo alimentaire propre ne le reste pas tout seul. Le protocole appliqué par Foodles combine deux fréquences : un nettoyage quotidien effectué à chaque passage de réapprovisionnement, et un curage complet du meuble chaque semaine. Ce n’est pas anecdotique. Dans la plupart des entreprises, le réfrigérateur de la salle de pause est nettoyé quand quelqu’un finit par craquer, c’est-à-dire rarement, et il concentre l’essentiel des risques microbiologiques du site.

Autre avantage du modèle : les équipes, livreurs et préparateurs compris, sont salariées en CDI. La même personne connaît le site, ses frigos et ses habitudes, ce qui rend le protocole réellement applicable dans la durée.

Et côté transparence pour le salarié ?

La traçabilité ne sert pas qu’aux services vétérinaires. Sur l’application, chaque recette affiche sa composition, son Nutri-Score et son score environnemental. Le convive voit ce qu’il mange avant de le sortir du frigo, ce qui est encore loin d’être la norme dans la restauration collective.

Les engagements d’approvisionnement sont eux aussi publics : boeuf, porc et volaille d’origine France, oeufs, beurre, lait et yaourts français également, 40 % des fromages AOP ou IGP, fruits et légumes de saison, circuits courts privilégiés et 40 % de recettes végétariennes. La cuisine interne du Val d’Evre travaille avec plus de 50 % de produits durables, dont 20 % de bio. Une nouvelle recette n’entre au menu qu’après validation par des clients-testeurs, avec une note minimale de 4 étoiles sur 5.

Et parce que la transparence vaut aussi pour l’empreinte environnementale, Foodles publie un bilan carbone audité chaque année depuis 2020, six bilans consécutifs à ce jour, avec un impact par plat réduit de 55,7 % sur la période. Sur la majorité des sites, les plats sont servis dans des contenants en bagasse recyclables, et une étude de faisabilité est en cours sur les contenants réutilisables, qui pèsent 2 % de l’impact carbone par plat.

Ce qu’il faut retenir avant de signer

Les questions à poser à un prestataire de frigo connecté tiennent en une courte liste :

Les températures sont-elles enregistrées en continu et historisées, ou relevées manuellement ?

La traçabilité descend-elle au plat individuel ou s’arrête-t-elle à la palette ?

Qui nettoie, à quelle fréquence, et selon quel protocole écrit ?

Quel est le délai d’intervention garanti en cas de panne du groupe froid ?

Le prestataire produit-il lui-même, ou dépend-il entièrement de sous-traitants ?

Sur ces cinq points, l’écart entre les acteurs du marché est réel. Foodles y répond avec une technologie qu’elle possède, deux cuisines internes qui préparent 60 % de ses plats, un service client qui répond en moins de 5 minutes 7 jours sur 7, et plus de dix ans de recul opérationnel. Le frigo connecté n’est pas un distributeur automatique amélioré : c’est un maillon de la chaîne alimentaire, tracé et piloté comme tel.