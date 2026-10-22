Éditeur français de logiciels de gestion douanière, CONEX équipe les grands comptes, importateurs, exportateurs, transporteurs, logisticiens et professionnels de la douane pour automatiser et sécuriser leurs formalités et leurs flux internationaux. Avec l’ouverture d’une filiale en Allemagne, l’entreprise familiale poursuit une stratégie de développement européen. L’éditeur français de logiciels douaniers entend ainsi accompagner aussi bien les grands groupes internationaux que les transporteurs, logisticiens confrontés à la complexification des échanges européens.

L’Allemagne, nouvelle étape de l’expansion européenne de CONEX

Après le rachat d’une entité en 2023 au Danemark, la création, en septembre 2026, de CONEX GmbH à Sarrebruck constitue une nouvelle étape de cette expansion. L’Allemagne rejoint un réseau établi en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, et au Danemark. Les solutions de l’éditeur assurent une couverture fonctionnelle et réglementaire en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède et en Norvège. Au total, CONEX est donc désormais en mesure d’accompagner les opérations douanières de ses clients dans dix pays européens.

Pour cette PME française spécialisée dans les arcanes des déclarations douanières, au coeur des échanges commerciaux, le développement international ne consiste pas simplement à commercialiser le même logiciel d’un pays à l’autre.

Le métier douanier impose de prendre en compte les réglementations nationales, les procédures administratives et les pratiques opérationnelles propres à chaque marché, voire client.

CONEX a donc fait le choix d’un socle applicatif commun, adapté localement, associé à des équipes capables de maîtriser les spécificités réglementaires de chaque pays.

En Allemagne, une équipe dédiée au marché germanophone a ainsi été mise en place, comme c’est le cas dans ses autres filiales.

Cette organisation répond aussi à une évolution de fond du marché.

La réforme douanière engagée au niveau de l’Union européenne, la digitalisation croissante des procédures et l’intensification des échanges de données poussent les entreprises à rechercher des outils capables de gérer plusieurs territoires à partir d’un environnement cohérent. Pour ses clients présents dans plusieurs pays, la capacité à centraliser et à sécuriser leurs opérations douanières est un enjeu vital, pour l’efficacité et la conformité.

« L’Allemagne est l’une des principales économies importatrices et exportatrices de l’Union européenne. Avec CONEX GmbH, nous voulons être pleinement présents sur ce marché dynamique, au plus près des entreprises et de leurs enjeux douaniers. Nous leur apportons ce que nous avons construit depuis plus de 40 ans : une expertise métier solide et une technologie qui simplifie et sécurise la gestion de leurs flux, au travers d’un hub européen où convergent leurs opérations douanières dans tous les pays où elles opèrent », explique Bertrand Gruson, président du groupe CONEX

L’IA comme levier de croissance et de compétitivité en Europe

Son offre de solutions innovantes enrichies à l’IA donne aujourd’hui un nouvel élan à cette stratégie de conquête européenne, en répondant aux besoins croissants d’automatisation, de fiabilité et de productivité des grands comptes et des acteurs du transport et de la logistique.

L’entreprise, qui développe depuis plus de quarante ans des solutions pour les importateurs, exportateurs, transporteurs et représentants en douane, a été l’une des premières à proposer des applications métiers enrichies à l’intelligence artificielle, qui ont d’ores et déjà fait leur preuve et constitue un atout différenciateur.

Ce portefeuille positionne la PME sur un marché où l’innovation ne repose plus uniquement sur la dématérialisation des déclarations. Il s’agit désormais d’automatiser en amont la lecture, le contrôle et l’exploitation de volumes importants de données. Pour les grands comptes comme pour les opérateurs du transport et de la logistique, cette capacité peut représenter un levier de productivité mais aussi de fiabilisation des informations transmises aux administrations.

L’enjeu pour CONEX est également de pouvoir diffuser rapidement ces innovations dans plusieurs pays. Le choix d’une architecture logicielle commune permet au groupe de mutualiser ses investissements technologiques tout en conservant une expertise réglementaire locale. Une équation particulièrement importante pour une PME qui doit faire face à des acteurs internationaux disposant de moyens de développement importants.

CONEX s’appuie aujourd’hui sur près de 120 collaborateurs et revendique plus de 10 000 opérateurs douaniers utilisateurs de ses solutions en Europe. Son siège historique reste implanté à Orchies, près de Lille, avec également des bureaux à Paris et plusieurs filiales européennes.

L’ouverture de l’Allemagne dépasse donc la seule conquête d’un nouveau marché. Elle illustre une stratégie plus large : transformer progressivement un éditeur français spécialisé en acteur européen capable d’accompagner les flux douaniers de ses clients sur plusieurs territoires. Dans un secteur où réglementation, digitalisation et intelligence artificielle évoluent rapidement, CONEX fait le pari que la combinaison entre expertise métier, innovation technologique et proximité locale peut devenir un avantage concurrentiel à l’échelle européenne.