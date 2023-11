Temps de lecture estimé : 3 minutes

Petit tour d’horizon des essais autos de l’automne.

Peugeot 508 : le restylage de la dernière chance

Le Lion donne un coup de jeune à sa grande familiale sans doute pour la dernière fois car les jours de la Peugeot 508 sont comptés. Une mise à jour a minima qui vaut surtout pour l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride rechargeable sous le capot.

Elle est belle, dynamique, spacieuse, confortable, agile, plutôt bien équipée… Pourtant la Peugeot 508 n’en finit pas de voir ses ventes reculer depuis son lancement sur nos routes il y a 5 ans. La faute aux SUV, la nouvelle coqueluche des familles au détriment des berlines et de leurs déclinaisons en break. Le constructeur sochalien ne baisse pas pour autant les bras. Même s’il a mis dans les roues de sa 508 un bâton nommé 408, qui risque fort de la cannibaliser, il vient de restyler son haut de gamme. Certes a minima : nouvelle calandre à facettes, encadrées de trois griffes lumineuses, nouveau logo Peugeot, nouvelle ligne de feux arrière reliés par un bandeau noir griffé du nom « Peugeot » inscrit en toutes lettres ; et une fois à bord nouvelle commande de boite auto sous forme de curseur déjà répandu sur d’autres modèles du groupe Stellantis.

Autre nouveauté, l’apparition sous le capot d’un bloc moteur hybride rechargeable de 180 chevaux (un moteur 1,6 l turbo essence associé à un moteur électrique de 110 ch et une batterie de 12,4 kWh pour une toute petite autonomie en tout électrique d’environ 30 kms). Autre moteur disponible un ensemble hybride rechargeable de 225 ch et un unique bloc thermique diesel de 130 ch pour une 508 désormais disponible uniquement en deux niveaux de finition Allure et GT.

À noter toutefois que la version sportive Peugeot Sport Engineered (PSE) est maintenue au catalogue en version unique hybride rechargeable et ses 360 chevaux.

Modèles essayés : Peugeot 508 GT BlueHDi 130 EAT8. Tarif à partir de 46 760 euros. Peugeot 508 SW GT Plug-in Hybrid 180 e-EAT8. Tarif à partir de 51 450 euros. Peugeot 508 GT Plug-in Hybrid 225 e-EAT8. Tarif à partir de 53 320 euros.

Citadines électriques : le bon choix

C’est en ville que la voiture électrique donne le meilleur d’elle-même sans angoisse relative à son autonomie. Les petites citadines sont nombreuses à se partager ce nouveau marché. Focus sur quelques perles…

Parce que la ville est le terrain de jeu privilégié des voitures électriques opter pour une petite citadine non thermique est un choix de raison. L’offre est large et l’embarras certain. Quelques pistes néanmoins pour aider à la décision.

Fiat 500 e décapotable

Le temps n’a pas prise sur elle : la 500 de 3e génération est apparue en 2007 et ne s’est depuis jamais démodée. La choupette a pas mal de défauts à commencer par sa taille mais elle plait, mieux elle continue de faire tourner les têtes. En pleine crise covid Fiat lui a glissé un moteur électrique sous le capot comme une évidence. Le bonheur est au rendez-vous : la 500 fuse en silence et transforme la cité en parcours de jeux. Une réussite.

Opel Corsa-e ou e-208

Simple, sans chichi, la Corsa électrique attire la confiance et séduit en conduite urbaine. Apparu dans son actuelle livrée en 2019, le blockbuster d’Opel a bénéficié de la mise à jour l’an passé de la mécanique électrifiée de la 208 pour gagner en autonomie (plus ou 360 kms avec un moteur de 136 ch et une batterie de 51 kWh). Bien équipée, confortable, joliment dessinée la Corsa marque des points côté tarifs sur sa cousine sochalienne.

La 208 conserve en revanche une longueur d’avance en termes d’esthétisme extérieur et intérieur et de magnificence de sa tenue de route. Plus cossue que l’Opel, elle est en tête des ventes de voitures électriques dans l’Hexagone. Toutes deux viennent de recevoir un nouveau moteur de 156 chevaux à l’autonomie accrue qui devrait leur permettre d’augmenter leurs parts de marchés.

DS3 e-tense

Le nouveau moteur électrique des petites citadines de Stellantis est celui qui équipe la DS3 e-tense depuis son restyling de début d’année. La mécanique a donc fait ses preuves. La mise à jour 2023 renforce à petites touches l’esthétique de la Belle que l’on peut juger un peu trop bling-bling à l’intérieur avec des commandes peu pratiques (le tout tactile est un danger au volant). Confortable, certes, et bien équipée en finition haut de gamme Opéra, la DS3 e-tense fait payer au prix fort son ambition premium revendiquée même si ses tarifs ont baissé (mais avec eux également le niveau d’équipement dans les finitions intermédiaires).

Opel Mokka-e

Le petit SUV d’Opel a changé de nom au printemps pour devenir Mokka Electric et non plus Mokka-e en adoptant lui aussi la nouvelle motorisation électrique du groupe. L’ancienne version de notre essai disposait encore sous son capot du moteur 136 ch à l’autonomie renforcée. Cloné de la DS3, le Mokka offre un joli look et un habitacle sympathique, bien équipé et confortable. De quoi rouler différent en ville à tarif réduit dans la famille Stellantis.

Modèles essayés : Fiat 500 électrique cabriolet (RED). Tarif à partir de 35 650 euros. Opel Corsa-e GS 136 ch. Tarif à partir de 35 400 euros. Peugeot e-208 GT 136ch. Tarif à partir de 40 000 euros. DS3 e-Tense Opera. Tarif à partir de 39 450 euros. Opel Mokka-e 136 ch. Tarif à partir de 41 350 euros.

Renault Austral entrée de gamme : décevant

Le nouveau SUV de Renault nous a séduit dans sa version haut de gamme E-Tech hybride 200 ch Esprit Alpine comme aucune Renault ne l’avait fait depuis bien longtemps. En revanche l’Austral d’accès de gamme est moins convaincant. Doté d’un nouveau bloc moteur nouveau trois-cylindres mild hybrid de 130 ch obligatoirement couplé à une boite manuelle il est évidemment bien moins véloce et souple que la version premium et moins bien équipé, même si la finition demeure correcte. Un choix de raison… économique.

Modèle essayé : Renault Austral evolution mild hybrid advanced 130. Tarif à partir de 35 000 euros.