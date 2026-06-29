Temps de lecture estimé : 2 minutes

TRIBUNE. L’intégration de l’intelligence artificielle générative traverse une phase de transition révélatrice. Le grand public s’est approprié ces outils à une vitesse inédite, pour produire des images autant que pour rédiger des contrats. Cette diffusion massive masque une réalité économique plus dure : la valeur réelle de l’IA ne ruisselle pas vers les entreprises. Par Tristan Duranté, expert en intelligence artificielle appliquée et cofondateur de Studeria.

Alors que France 2030 finance des pôles de recherche d’excellence technique, le tissu des PME peine encore à transformer l’essai sur le terrain opérationnel. L’enthousiasme est réel mais les gains de productivité mesurables le sont beaucoup moins.

Sans méthode l’IA en entreprise ne produit rien de mesurable

Les signaux se multiplient au sein des entreprises. Faute de cadre managérial structuré, la shadow AI prolifère : des collaborateurs utilisent des outils grand public de manière isolée, sans méthode ni supervision. Cette pratique expose l’entreprise sur la conformité RGPD et pèse sur son empreinte environnementale. Mais le problème de fond est qu’elle ne produit aucun gain de productivité mesurable. Accumuler des licences technologiques sans stratégie de données préalable ne garantit aucun retour sur investissement. Ce n’est pas de la transformation numérique, c’est de la dépense, voire de la perte sèche.

L’IA ne ruisselle pas vers les équipes toute seule

Les politiques de formation des entreprises françaises révèlent une contradiction persistante qui coûte cher à leur compétitivité. Les ressources se concentrent sur les profils techniques au détriment des fonctions supports et opérationnelles. Les RH, les directions commerciales, les équipes créatives constituent pourtant le cœur de l’activité économique et sont les premières à subir l’évolution des compétences. Former les ingénieurs sans accompagner les métiers c’est moderniser les fondations sans toucher aux étages. Sans ancrage dans la réalité opérationnelle de chaque fonction, le déploiement de l’IA génère des résistances légitimes et laisse les processus intacts. Tant que l’IA restera un outil de spécialistes dans des entreprises qui tournent grâce à des généralistes, le retour sur investissement restera une promesse.

L’IA sans méthode c’est du budget brûlé

Pour que l’IA devienne un levier de croissance durable il faut sortir de la logique de curiosité technologique. Placer la maturité des données avant le choix de l’outil. Investir massivement dans l’acculturation de tous les collaborateurs sans exception. C’est en orientant les financements publics et privés vers une restructuration méthodique des processus de travail que la France sécurisera la valeur économique de sa transformation numérique. Les entreprises qui n’auront pas engagé ce travail dans les trois prochaines années ne rattraperont pas leur retard. Acculturation, maturité des données, restructuration des processus : ce sont des chantiers qui prennent du temps et le temps est la seule ressource que l’IA n’optimise pas.