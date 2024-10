Fait-on plus français que Guy Savoy ? Ce nom synonyme d’excellence continue d’épater les palais du monde entier dans son restaurant de l’hôtel de la Monnaie, face au saule pleureur de l’île de la Cité, avec le Louvre en ligne de mire. L’enfant de Bourgoin-Jallieu (comme Frédéric Dard) mâtine le haut-de-gamme d'une allure pleine de simplicité et de bonhomie. Le partage est sa plus belle réussite.