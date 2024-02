Temps de lecture estimé : 2 minutes

France : la consommation de gaz au plus bas depuis les années 1990 • En 2023, la consommation de gaz en France a atteint un niveau historiquement bas, selon le bilan de GRTgaz. Avec une baisse de 11,4 % par rapport à l’année précédente, la consommation nationale a chuté sous la barre des 400 TWh, un record depuis les années 1990. À noter que cette tendance s’explique par plusieurs facteurs, notamment un climat plus clément, des efforts de sobriété et une moindre utilisation du gaz pour la production d’électricité. Malgré la stabilisation des prix du gaz en Europe, la consommation a donc continué de diminuer, reflétant un réel changement de comportement des consommateurs et une recherche d’efficacité énergétique. Cette baisse significative, qualifiée d’historique, souligne donc une transition nette vers d’autres sources d’énergie mais aussi une adaptation aux fluctuations du marché.

Blank et les Rebondisseurs Français : ensemble pour un 2024 en Rebond ! • L’association des Rebondisseurs Français, qui défend le rebond entrepreneurial, annonce un partenariat avec la fintech Blank. Ensemble, ils s’engagent ainsi à faire de 2024 l’année du rebond des entrepreneurs français. Ce partenariat vise dès lors à promouvoir la valeur du rebond et à fournir des outils pratiques pour aider les entrepreneurs à rebondir et à anticiper les défis futurs. Isabelle Saladin, présidente des Rebondisseurs Français, exprime d’ailleurs sa satisfaction quant à cette nouvelle collaboration, soulignant l’importance du rebond dans le parcours entrepreneurial. De son côté, Blank, avec plus de 35 000 comptes ouverts depuis son lancement, s’engage à soutenir les entrepreneurs français avec une offre spéciale aux adhérents de l’association. Enfin, Hugo Sueur, chez Blank, insiste sur l’esprit entrepreneurial et la capacité à rebondir comme clés du succès.

Gabriel Attal au salon de l’Agriculture : le calme après la tempête • Gabriel Attal s’est rendu mardi matin au salon de l’Agriculture, dans une atmosphère apaisée. Un vrai contraste face à l’inauguration tumultueuse du salon par Emmanuel Macron samedi dernier ! Le Premier ministre a ainsi rendu de nombreuses visites incluant des rencontres avec des éleveurs, des syndicats et des filières professionnelles. De plus, Gabriel Attal y a souligné l’importance du commerce agricole, tout en dénonçant les tentatives du Rassemblement National pour exploiter cette crise. Ainsi, cette visite intervient tout de même après les heurts lors de l’ouverture du Salon, où Emmanuel Macron a promis des actions concrètes en faveur de l’agriculture qui n’ont pas franchement l’air de faire l’unanimité…

Infirmiers en première ligne : la solution de la Corée du Sud face à la crise médicale • Le gouvernement sud-coréen a ce mardi accordé de nouvelles responsabilités aux infirmiers, leur permettant ainsi d’effectuer des actes médicaux auparavant réservés aux médecins, dans un contexte de grève massive des internes. Cette décision vise alors à pallier les déséquilibres créés par les démissions en masse des internes, opposés à une réforme des études médicales. Plus de 10 000 internes ont d’ores et déjà démissionné, entraînant des annulations d’opérations et une hausse de l’état d’alerte sanitaire. Le gouvernement face à cette situation exige le retour des internes sous peine de poursuites judiciaires. La réforme divise, les partisans valorisent un accès équitable aux soins, tandis que les médecins craignent une détérioration de leurs conditions de travail.

L’import-export sur la corde raide pour 2024 • Malgré des attentes élevées, le second semestre 2023 s’illustre comme étant un véritable coup dur pour les 417 entreprises membres de la Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de l’Électronique (Ficime), avec une chute de l’activité bien en-deçà des prévisions. Alors que la reprise post-pandémique semblait prometteuse, le phénomène de déstockage chez les distributeurs a retardé les nouvelles commandes, aggravé par une hausse des prix des produits. Les secteurs b to b ont donc également été touchés, avec des ventes en recul par rapport aux anticipations. Notamment dans la construction et l’électronique professionnelle. Ainsi, les mesures de soutien annoncées sont donc accueillies favorablement, mais les entreprises appellent quand même à éviter de nouvelles régulations qui pourraient les étouffer davantage.

