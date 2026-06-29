Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? La Bulle Verte

Quoi ? Une plate-forme qui met en relation des particuliers et entreprises pour des séjours de slow tourism dans les territoires ruraux

Après plusieurs expériences professionnelles dans les pays scandinaves, où elle se forge une solide culture de l’éco-responsabilité et de la mobilité douce, Cyrielle Nau choisit de rentrer en France pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Une aventure qu’elle ne compte pas mener seule. Bordelaise d’origine, elle s’associe à son père, Frédéric Nau, pour fonder La Bulle Verte en 2020. Leur pari ? faire découvrir les territoires français aux particuliers comme aux entreprises à travers des expériences de mobilité douce.

70 sites partenaires dans huit régions

À l’origine de La Bulle Verte, il y a un constat simple : si les mobilités douces connaissent un véritable essor, elles restent largement concentrées dans les grandes villes. « On voyait se développer le véhicule électrique, mais dans les territoires ruraux, l’accès à ces nouvelles mobilités était beaucoup plus limité », explique la cofondatrice.

En parallèle, Cyrielle et son père identifient une autre attente chez les visiteurs. Au-delà de la découverte d’un domaine, beaucoup souhaitent explorer les paysages et le patrimoine alentour. Aujourd’hui, La Bulle Verte fédère un réseau d’environ 70 partenaires, parmi lesquels des domaines viticoles, des hôtels mais aussi des collectivités et des gares. « L’idée, c’est que les visiteurs puissent venir en train, puis découvrir le territoire à pied ou à vélo », résume Cyrielle Nau.

Depuis l’application, les utilisateurs accèdent à un catalogue d’expériences géolocalisées et peuvent choisir leur balade selon leurs envies. Dans les domaines viticoles, la promenade se prolonge souvent par une dégustation, un pique-nique, voire une nuit sur place. Les réservations s’effectuent directement auprès des établissements partenaires, via l’application.

D’abord développée dans le Sud-Ouest, La Bulle Verte est aujourd’hui présente dans toute la France. L’entreprise s’est implantée en Provence, en Champagne, dans le Beaujolais ou encore dans la Creuse, et poursuit son développement avec de nouveaux parcours dans la Loire et en Bretagne. « On ouvre dans de nouvelles régions en permanence. Aujourd’hui, notre ambition est clairement nationale », souligne Cyrielle Nau.

Une parenthèse verte pour les séminaires d’entreprise

La Bulle Verte élargit aussi son offre aux entreprises. L’objectif n’est pas seulement de faire découvrir un territoire, mais de favoriser les échanges et la cohésion d’équipe. « Notre ADN, ce n’est pas seulement de proposer une balade, c’est de créer des rencontres », développe Cyrielle Nau.

Les échanges peuvent porter aussi bien sur l’innovation, le marketing ou la stratégie d’une exploitation que sur les défis économiques auxquels le secteur est confronté. « On a vu naître de vraies discussions entre dirigeants, bien au-delà de la simple visite. » Le tout dans un cadre propice à la déconnexion !

Depuis quelques mois, La Bulle Verte déploie des stations autonomes et solarisées. Le principe ? des vélos électriques mis à disposition dans des lieux stratégiques, notamment à proximité des gares, et alimentés à l’énergie solaire. Chaque station propose actuellement 11 vélos, réservables directement via la plate-forme.

Aujourd’hui, 16 stations sont en cours de déploiement sur le territoire, avec de nouvelles ouvertures prévues pour 2027. « Nous cherchons des territoires motivés pour accueillir nos stations. Notre objectif est de leur apporter une nouvelle expérience touristique, sans qu’ils aient à porter l’investissement. » Parmi les prochaines implantations envisagées, une station devrait voir le jour à proximité du bassin d’Arcachon. L’occasion de développer de nouveaux parcours autour de la biodiversité et de l’ostréiculture, emblématique du territoire.