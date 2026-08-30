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Ce 23 août, l’équipe de France de cécifoot a renouvelé l’exploit. Après un match serré face à l’Angleterre (1-0), les voilà de nouveau sacrés champions d’Europe, au pied du Parlement européen, à Strasbourg. Deux ans après les Jeux de Paris 2024, le cécifoot semble vivre un véritable tournant… prometteur pour le futur du parasport ?

Du 17 au 23 août, la quatorzième édition du championnat d’Europe de cécifoot a rassemblé huit nations. Une victoire bienvenue, deux ans après le sacre paralympique des Bleus. Et ce, grâce au but décisif de Frédéric Villeroux, leur capitaine et meilleur buteur du tournoi, avec six buts à son actif. Les Français ont survolé tous leurs matchs. D’abord en phase de groupes, contre l’Angleterre (4-1), la Grèce (3-0) et l’Allemagne (1-0), puis en demi-finale contre l’Italie (1-0).

« On pourrait se dire que c’est la routine, que c’est quelque chose auquel on est habitué, mais en fait, c’est toujours autant de satisfaction », explique Gaël Rivière, joueur de l’équipe de France et Président de la Fédération Française Handisport. Et voilà leur quatrième titre de champion d’Europe en poche.

L’héritage des Jeux

Le cécifoot ne date pas d’hier. Pourtant, rares sont ceux qui ont suivi les précédentes compétitions ou qui se sont intéressés aux dernières victoires des Bleus. Ce sacre à Strasbourg est, en fait, le 4e titre de champion d’Europe que la France célèbre, avec un premier titre en 2009. « Ce n’est pas seulement Paris qui a changé quelque chose, c’est aussi la performance de l’équipe. Si on avait échoué à Paris, il n’y aurait sans doute pas eu cet engouement-là », affirme Gaël Rivière.

Ce changement soudain se ressent aussi du côté des partenaires. Cette année, EDF a renouvelé son partenariat vieux de 30 ans avec la Fédération Française Handisport, jusqu’en 2030. Le groupe était le partenaire principal de cet Euro. Et Nolt, équipementier officiel des équipes de France de parafootball à la FFH, a conçu le maillot des joueurs, avec, au dos, une inscription en braille : « Le Sens du But. » Le rang des partenariats s’est aussi agrandi avec le Crédit Mutuel. Un partenariat qui lui a permis de réaffirmer « son engagement en faveur du sport pour tous, de l’inclusion et des initiatives porteuses de sens sur le territoire », souligne Daniel Braal, président du Crédit Mutuel, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de lui donner cet élan, dans une région où le Crédit Mutuel symbolise le dynamisme et la réussite ». Gaël Rivière le confirme : « Je suis convaincu que Paris 2024 et ce genre d’événements, comme l’Euro, sont un atout formidable. Ils montrent de manière quantifiable, pour les partenaires potentiels, l’attractivité que le parasport et le cécifoot peuvent provoquer. »

« Le cécifoot n’est pas du foot pour les aveugles, c’est du foot pratiqué à l’aveugle »

Cette année, l’Euro a été l’un des plus suivis. « Plus de 1 000 personnes pour le cécifoot, c’est énorme. D’habitude, il y a 30 personnes autour du stade. J’espère que ça va continuer, et que les médias s’intéresseront au parasport », a souligné Frédéric Villeroux après sa victoire. Une édition qui a accueilli davantage de spectateurs. Le tournoi était, en effet, retransmis sur des chaînes du service public pour la première fois. « Si jamais vous avez la curiosité d’essayer de trouver un article ou quelques images de cette compétition en 2009, vous n’en trouverez pas. Même si on l’a remportée et que c’était en France. C’est un véritable changement par rapport à ce qu’on connaissait avant les Jeux de Paris », souligne Gaël Rivière.

Mais le cécifoot doit continuer de se développer, de susciter l’intérêt des joueurs, des spectateurs et des partenaires. Le sport compte aujourd’hui 460 licenciés, contre 390 avant 2024. Plus que les joueurs, le cécifoot intéresse aujourd’hui des clubs et des personnes voyantes. « Nous avons beaucoup de clubs qui nous contactent avec l’envie de créer des sections cécifoot dans leur structure. Nous avons aussi un autre levier de croissance important, c’est de dire que le cécifoot n’est pas du foot pour les aveugles, c’est du foot pratiqué à l’aveugle. Et ça change complètement la perspective ! Quelqu’un pourrait choisir de se mettre en situation de déficience visuelle en mettant un masque pour jouer au cécifoot », propose Gaël Rivière. Un moyen de développer le sport et de rassembler.

Prochain rendez-vous pour les Bleus, les Jeux mondiaux IBSA, entre mai et juin 2027, en Azerbaïdjan. Puis les Championnats parasportifs européens 2027 à Genève, en Suisse, en août 2027. Et le Championnat du monde, en novembre 2027, au Brésil. Ces compétitions pourront offrir l’un des tickets convoités pour les prochains Jeux paralympiques 2028 à Los Angeles.