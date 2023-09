Temps de lecture estimé : 1 minute

Cette fin d’année, comme chaque fin d’année, est un moment où la thématique de l’inclusion s’invite. Noël, par exemple, est l’occasion pour les associations de lancer leur campagne d’appel à la générosité publique. Il est un secteur de nos vies qui connaît aussi une particularité à cette période : l’emploi. Depuis plus de 20 ans, la troisième semaine de novembre est la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH). Pendant une semaine, les entreprises soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH), donc toutes celles ayant plus de 20 salariés, ont une belle occasion de sensibiliser leurs collaborateurs.

Ateliers de sensibilisation en présence et/ou à distance, diffusion de vidéos sur la thématique, jeux, conférences, rencontres etc. Tant de moyens qu’utilisent et que peuvent utiliser les employeurs volontaires ; pour l’inclusion.

De nombreuses associations, de professionnels indépendants, d’agences, entre autres, se déploient ces dernières années pour accompagner au mieux cette période de sensibilisation.

Depuis 2004, le groupe des restaurants et spas « Dans Le Noir ? », accueille dans ses établissements des groupes sur le thème de la rencontre du handicap au travers d’une expérience sensorielle et humaine unique.

La société Ethik Connection est l’agence du même groupe qui accompagne, à cette occasion, un grand nombre d’acteurs cherchant des sensibilisations innovantes, des conférenciers au parcours inspirant, avec toujours cette volonté de montrer combien la diversité peut être créatrice de valeurs.

Alors, n’attendez plus, vivez et faites vivre à vos collaborateurs un moment précieux au cours duquel on découvre que, bien souvent, dans la vie, on a besoin d’un plus handicapé que soi…