Temps de lecture estimé : 1 minute

McDonald’s devient le partenaire titre de la Ligue 1 à compter du 1er juillet 2024, pourquoi l’enseigne américaine a souhaité sponsoriser la Ligue 1 ?

Ce partenariat fait parfaitement sens pour McDonald’s et la Ligue. Nous avons en commun d’être des institutions populaires, inscrites dans le quotidien des Français. De plus, comme nous, la Ligue 1 bénéficie d’un ancrage territorial fort. Avec ce partenariat, nous avons à coeur d’amplifier ce lien étroit et ainsi permettre à un nombre encore plus large d’amoureux du football et de fans de McDonald’s de vivre des moments d’émotions et de partage.

Quelle est la stratégie de McDonald’s dans le monde du sport ?

McDonald’s France et ses franchisés sont des partenaires historiques du sport en France. Rien que pour le football, nous accompagnons le développement de plus de 400 clubs amateurs et professionnels. Cela représente déjà un investissement de plusieurs millions d’euros par an. Avec ce partenariat de naming, nous allons plus loin avec l’intention de devenir un trait d’union entre la Ligue 1, nos équipes et les associations sportives.

Le rapprochement entre une marque de Fast food et une compétition sportive semble antinomique…

Ça ne l’est pas. Nous sommes le 1er restaurateur de France. À ce titre, nous proposons une offre variée pour répondre à toutes les attentes et à toutes les envies. Nous veillons à garantir une information nutritionnelle exhaustive. De plus, avec nos franchisés, nous sommes engagés partout en France pour encourager la pratique sportive en soutenant des associations sur tout le territoire. Enfin, je précise que nos clients viennent en moyenne une fois par mois dans nos restaurants pour partager un repas seul, en famille ou entre amis. Cela reste un moment de détente et de plaisir, comme une rencontre de football.