Combien de fois le voyons-nous convoqué dans notre quotidien ? Sous son couvert se cache bien souvent des vérités.

« T’as pas d’humour… ». Voilà une situation que nous connaissons tous en tant que destinataire de cette phrase ou en tant que locuteur. C’est une façon bien maladroite que de se cacher derrière une blessure. Plus que d’assumer le propos, celui qui le prononce tient l’autre coupable de l’impact de ce qu’il vient de dire.

Jeune, je me laissais guider par mes émotions et me défendais fort maladroitement lorsque j’étais blessé par l’humour. Une joute se mettait alors en place où seule la violence prévalait, qui, au nom de l’humour blesserait le plus l’autre.

Et puis, face aux dures réalités de la vie, face à la mesquinerie, face à la volonté de nuire et de détruire, face à l’humiliation, j’ai compris que l’humour plus que d’être destructeur m’allait être salvateur.

Renchérir le propos blessant vient très souvent désarmer celui qui entend en faire une arme voyant que l’attaque ne fonctionne pas, que bien au contraire vous en riez, on voit alors les armes se baisser quand bien même la douleur m’habite, l’humour vient la soigner, il transforme alors la mauvaise émotion en une bonne émotion – avec pour le moins le rire et pour le mieux le sourire et la leçon de vie qui l’accompagne. Oui, la blessure doit questionner…

L’humour que je pratique en lien avec mon handicap, permet souvent de dédramatiser des situations que je vis. Pourquoi les traiter avec gravité ? elles viennent de se passer, je ne vais tout de même pas ajouter à la douleur de la douleur ! Et que ces douleurs soient physiques ou morales… autant en rire. Ce qui permet aussi d’avoir un impact positif sur les personnes avec lesquelles je me trouve à ce moment-là.

Chers lecteurs, vous l’avez compris. L’humour me protège de moi-même, il m’amuse, il fait rire et me fait rire, il vient adoucir ma vie, il me fait grandir… « L’humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l’homme sur ce qui lui arrive », dixit Romain Gary.

Soyons dignes et supérieurs aux événements de la vie, c’est sûrement là un des outils de la résilience.

*Entrepreneur français aveugle depuis son enfance, Didier Roche est notamment le directeur général et associé du groupe Ethik Investment, qui a créé entre autres le Spa « Dans le Noir ? », où les esthéticiennes sont aveugles et la chaîne des restaurants « Dans le Noir ? », où les clients dînent dans l’obscurité totale, servis par des aveugles. Il est aussi fondateur de l’association H’up entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs handicapés.