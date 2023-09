Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le gouvernement a fait du développement des start-ups un levier de croissance économique et un outil au service de la transition écologique pour la France. C’est ainsi que plusieurs actions ont été mises en place ces dernières années. Tout d’abord, le lancement de la Mission French Tech qui fête cette année ses 10 ans ! Puis, dans le cadre du plan France 2030, lancé par le Président de la République en octobre 2021, une enveloppe de près de 27 milliards d’euros a été allouée aux acteurs émergents. En juin 2023, en marge du salon Vivatech, les ministres Jean-Noël Barrot et Bruno Le Maire, ont donné le coup d’envoi du plan «Je Choisis la French Tech».

Son objectif: doubler la commande publique et privée dirigée vers les start-ups à l’horizon 2027. A cette occasion, 40 acteurs institutionnels et 255 entreprises, dont 108 grands groupes, se sont engagés à doubler leurs achats auprès des acteurs de la French Tech d’ici 2027.

Pour ses 10 ans, le bilan de la French Tech est très positif : les solutions des start-ups sont de plus en plus utilisées par les acheteurs français. Pourtant, la «collaboration» avec les administrations publiques et les grandes entreprises est encore trop faible. «Je choisis La French Tech» a donc pour objectif d’exploiter davantage le potentiel de développement que permet ce vivier en pleine croissance. Il faut notamment aller plus loin en donnant aux start-ups plus de visibilité vis-à-vis des acheteurs. Ce qu’elles ont à proposer permettra d’accélérer notre transformation numérique, technologique ou encore écologique.

Un des objectifs clés de ce plan consiste à mettre en place un Observatoire pour estimer le volume d’achat du secteur public et privé envers les start-ups. Compte tenu de l’expérience du Médiateur des entreprises dans sa mission d’accompagnement des acteurs privés et publics et d’observation des phénomènes économiques, les ministres m’ont confié le pilotage de cet Observatoire. Notre première action consistera à l’élaboration d’un baromètre présentant des données quantitatives et qualitatives sur la commande privée et publique à destination des start-ups. La publication de la première édition est fixée à la fin de l’année.

Cet outil de pilotage sera essentiel pour évaluer l’efficacité des mesures mises en place dans le cadre du plan «Je choisis la French Tech». Il viendra répondre à un manque de données autour du sujet de la relation entre start-ups et autres acteurs économiques. Par ailleurs, au-delà des chiffres qu’il diffusera de manière annuelle, cet Observatoire formulera des recommandations promouvant les bonnes pratiques et contribuant à lever les freins recensés à l’achat auprès des start-ups.

Lors d’une première réunion qui s’est tenue mi-juillet à Bercy de nombreux représentants de l’écosystème des start-ups, d’acheteurs publics et privés, d’administrations, de collectivités territoriales, d’organisations et d’entreprises ont répondu présent pour plancher sur cet Observatoire. Je tiens à les remercier et je compte sur eux pour continuer le travail engagé autour de cette belle mission aux enjeux d’importance pour le développement de nos start-ups et le renforcement de notre souveraineté économique !

Pour en savoir plus sur «Je choisis la French Tech» : La France Aide Les Start-up – La French Tech