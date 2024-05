Temps de lecture estimé : 2 minutes

Depuis sa création en 2010, le Médiateur des entreprises travaille à améliorer le dialogue afin de recréer la confiance entre les acteurs économiques. La palette d’outils que nous mettons à disposition des chefs d’entreprise propose évidemment le dispositif de médiation

individuelle que vous connaissez et qui concerne les relations entre un acteur économique et son client, son fournisseur ou encore son bailleur. Mais nous proposons également deux autres variantes de ce dispositif : les médiations collectives et de filière. J’aimerais aujourd’hui dans ces colonnes mettre un coup de projecteur sur ces deux dispositifs ayant pour objectif de résoudre des problèmes récurrents et améliorer la compréhension entre les acteurs économiques d’une même filière. À travers ce type de médiations, nous sommes à l’écoute des acteurs de chaque filière. En effet, nous les accompagnons afin d’identifier avec eux les sources de difficultés, et leur permettre de trouver des solutions collectives adaptées au besoin de chacun. Ce mode de fonctionnement est au coeur de notre mission de médiation. Ainsi depuis plus de 14 ans de nombreux travaux ont été menés dans le secteur agroalimentaire, dans la filière bois, la téléphonie, l’ingénierie, le ferroviaire, les centres d’appel, l’automobile, l’aéronautique, le BTP, le nucléaire, la cosmétique, la communication, etc.

Concrètement comment cela se traduit- il ? Prenons quelques exemples : la médiation de la filière cosmétique clôturée avec succès en novembre 2023 a permis de traiter un certain nombre d’irritants communs à tous les acteurs et fait désormais place à une plate-forme de dialogue animée par le Médiateur des entreprises. De son côté, la filière nucléaire, que nous accompagnons depuis le printemps 2021, a décidé de prendre pour base commune de pratique la charte Relations fournisseurs et achats responsables que nous pilotons avec le Conseil National des Achats. Après les grands donneurs d’ordres en 2021 le cercle des signataires s’est élargi en 2023 à certains fournisseurs du rang 1. Ainsi, 8 acteurs majeurs de la filière du nucléaire civil (ALTRAD ENDEL, EDVANCE, NUVIA, NUWARD, ONET TECHNOLOGIES, ORTEC, ROBATEL et SNEF) ont adhéré à la charte RFAR1. Ceci nous permet de réunir tous les acteurs régulièrement et travailler sur des bonnes pratiques communes.

Enfin, la médiation collective initiée fin 2021 à la demande des acteurs de la filière communication a réuni les principales structures concernées par les consultations publiques : les organisations représentant les entreprises de communication d’une part, et les acheteurs publics ainsi que leurs communicants, d’autre part. Cette médiation a eu comme résultat l’élaboration et la publication en 2023 de « Lignes de conduite » permettant d’optimiser chaque consultation publique de communication/création en appliquant les bonnes pratiques fondées sur les lois et réglementations en vigueur, ainsi que sur les conseils des professionnels.

Ces exemples montrent bien à quel point les médiations collectives et les médiations de filière sont des outils clés permettant, d’une part, d’identifier les enjeux majeurs d’un secteur d’activité ou d’une branche professionnelle, et d’autre part, d’améliorer les relations entre acteurs concernés qui sont capables d’engager la réflexion et d’aboutir à la mise en place d’actions concrètes. J’encourage donc les acteurs qui le souhaitent à nous contacter pour s’emparer de ces dispositifs que nous mettons à leur disposition !

1Relations fournisseurs et achats responsables