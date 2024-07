Temps de lecture estimé : 1 minute

« Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité et, malgré ce qu›il nous en coûte, s›en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme », Charles Aznavour.

L’humanité regorge de situations dans lesquelles la dignité vous est retirée et ce par la violence, voire l’extrême violence, venant alors régaler le sadique tortionnaire.

Parfois c’est au nom de la bonne intention, et le handicap ne manque pas de prêter le flanc à ce genre de maladresses, là où les personnes pensent bien faire. À la bienpensance, j’en retiens plutôt quelque chose de bien humiliant parfois !

Il faudrait bien évidemment creuser davantage le sujet mais il me semble que cela relève de la soumission avec souvent ce jeu des deux alternatives que l’on vous offre… et bien entendu l’interlocuteur s’arrange pour que cela représente un non choix. L’une des deux alternatives venant convoquer la peur.

Souvenir… J’avais une dizaine d’années, nous venions de déménager et j’entendais dans la rue des enfants jouer. Je sortis alors pour jouer avec eux et là, ils entourèrent l’enfant aveugle que j’étais déjà. Je devenais ainsi leur ballon de foot. Ne pleure pas Didier, ne te recroqueville pas, reste debout et droit, sois digne. Les enfants riaient. Je patientais et finissais par attraper l’un d’entre eux, que j’avais mis au sol, il devenait à son tour mon ballon.

Le groupe aurait pu me fondre dessus que j’aurais lutté et vendu cher ma peau. Mais finalement un des leurs s’est mis à crier que c’était ridicule et qu’il fallait tout arrêter, je suis alors devenu un des leaders de la bande. Préférer perdre plutôt que se soumettre, je crois que c’est un de mes mantras. Ma vie m’enseigne qu’à terme, on a bien plus à gagner à rester digne qu’à se soumettre aux choses.