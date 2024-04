Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Attention au trou d’air ! Positionnées sur un marché hyper-concurrentiel, les compagnies aériennes ne sont pas à l’abri des catastrophes économiques… Heureusement, beaucoup optent pour la destination rebond !



Air Malta : une sortie de piste maîtrisée

Lancée fin mars 1974, Air Malta a effectué son dernier vol fin mars 2024. Après 50 ans de navigation, ça ne plane plus pour la compagnie aérienne qui cesse son activité, faute de rentabilité. Mais pas de période de flottement pour l’île méditerranéenne : comme annoncé sur les réseaux sociaux, KM Malta Airlines est inaugurée dans la foulée. La nouvelle compagnie nationale conserve la flotte de l’ancienne et va réduire la voilure en termes de destinations desservies. Le gouvernement maltais qui a piloté ce crash contrôlé a choisi cette option après un refus de la Commission Européenne d’injecter des aides publiques. Le plan de vol de la nouvelle société prévoit une rentabilité d’ici à 2025. Les ailes brisées d’Air Malta offriront-elles un succès à la compagnie qui lui succède ?

Le secteur aérien : des turbulences en permanence

Le secteur aérien traverse régulièrement des turbulences. Beaucoup de compagnies sont secouées, soit par la conjoncture, soit à cause d’erreurs de pilotage. Faillites, fusions, rachat… Ça tangue souvent dans le ciel. Avec 64 faillites mondiales enregistrées entre 2020 et 2022, la pandémie de covid-19 a levé le voile sur les faiblesses du secteur. Pour 2024, le plan de vol est flou : entre l’incertitude au niveau de l’économie mondiale, les tensions commerciales entre certains pays, les risques géopolitiques ou encore l’inflation, les guerres en cours ou des voyageurs engagés pour des transports plus responsables.

Les compagnies aériennes françaises : que de rebonds !

En France, plus de 140 entreprises du secteur aérien, plus ou moins connues, auraient disparu parmi lesquelles Air Guadeloupe, Aigle Azur ou encore XL Airways France. Air France – KLM a subi plusieurs avaries tout au long de son histoire, entre nationalisations et privatisations au gré du vent économique. Aujourd’hui, la compagnie aérienne détenue à 28,6 % par l’État français et à 9,3 % par l‘État néerlandais, sauvée par des aides publiques des deux pays pendant la crise sanitaire voit son plan de sauvetage remis en question, a posteriori, par la justice européenne. Alors que le doute plane sur l’avenir de ce grand phœnix du transport aérien, ce dernier va augmenter sa participation dans la compagnie scandinave SAS et la sauver de la faillite.

De son côté, Corsair qui après avoir vu rouge devrait être rentable en 2024. Mais la Commission européenne s’inquiète du plan de restructuration. Air Antilles quant à elle, après une reprise par la collectivité de Saint-Martin et la société Edeis, reste en attente de pouvoir à nouveau décoller. Que de rebonds dans l’aviation !