Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’industrie solaire française, bien que secouée par les tempêtes, reste déterminée à briller et à illuminer le marché énergétique de demain. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.



Le solaire : un marché lumineux

Dans le paysage du solaire français, les premiers rayons semblent promettre une aube radieuse. Des entreprises émergent telles des étoiles montantes, portant avec elles l’espoir d’une industrie solaire « made in France » florissante. Le marché du photovoltaïque brille de mille feux, avec des records de raccordements au réseau électrique et une croissance fulgurante des capacités installées. Les particuliers se pressent pour rejoindre cette danse du soleil, attirés par la promesse de réduire leur facture énergétique grâce à une énergie verte venue des cieux… Mais les nuages menaçants de la concurrence étrangère, notamment de produits venus du grand voisin du pays du soleil levant, et des défis industriels se profilent à l’horizon.

Temps maussade pour les producteurs de panneaux photovoltaïques made in France

En effet, le soleil n’est pas au zénith pour l’industrie solaire française. Les vents contraires de la concurrence internationale et des difficultés économiques soufflent fort, mettant à rude épreuve les acteurs locaux. Leur nombre fond aujourd’hui comme neige au soleil : Systovi vient d’être englouti par les vagues de difficultés financières et sombre dans la liquidation judiciaire. Comment la fabrication française peut-elle concurrencer la production asiatique vendue deux fois moins cher ? Difficile de se faire une place au soleil pour Voltec, DualSun ou encore Recom-Sillia qui doivent innover et se démarquer tout en affrontant les tempêtes, et en se battant pour maintenir le cap dans un océan d’incertitudes. Ils espèrent notamment que les consommateurs ne vont pas tomber dans le panneau promotionnel et qu’ils vont s’orienter vers la qualité…

Vers un phénix de l’industrie solaire française ?

Mais la concurrence va-t-elle continuer à faire la pluie et le beau temps ? L’industrie solaire française ne perd pas espoir. Les dirigeants des entreprises bleu-blanc-rouge ne sont pas nés de la dernière pluie et tout comme la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, ils vont rebondir. Tout comme leurs confrères européens, ils ne veulent pas se laisser éclipser, ni être des étoiles filantes de l’industrie. Les entreprises françaises sont déterminées à rayonner à nouveau. Des partenariats internationaux, des mesures de soutien gouvernementales ou européennes ou encore des investissements dans la recherche et le développement pourraient ouvrir de nouveaux horizons. L’industrie solaire française, bien que secouée par les tempêtes, reste déterminée à briller et à illuminer le marché énergétique de demain.