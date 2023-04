Temps de lecture estimé : 1 minute

Une analyse signée Anne Baron, directrice générale de l’Association Les Rebondisseurs Français.

Une révolution artificielle ou un vrai rebond ?

Chaque période de l’histoire a vu des (r)évolutions qui ont changé le cours de celle-ci, les habitudes et bien souvent les métiers. La maîtrise du feu, la roue, le papier, l’imprimerie, la machine à vapeur, l’électricité, l’automobile, l’avion… Différentes techniques, inventions et découvertes sont apparues au fil du temps et ont eu un impact fort (encore aujourd’hui) sur l’humain et ses sociétés.

Et demain ? L’avenir ne se dessine-t-il pas déjà depuis quelque temps avec la robotisation et la recherche incessante pour développer une « intelligence artificielle » capable d’interagir avec l’humain voire de le remplacer (et peut-être même le supplanter) ?

Une évolution inévitable et un rebond indispensable

L’émergence de l’IA, qui a déjà beaucoup évolué en peu de temps, permet d’ores et déjà d’échanger avec une « machine » qui aujourd’hui apprend et grandit chaque jour. Le bien-connu à présent ChatGPT, mais également d’autres IA, sont utilisés comme des outils, mais cette évolution aura-t-elle un impact sur l’humain ?

Certains métiers, liés notamment à la production de contenus et donc intellectuels, sont en effet d’ores et déjà impactés par les avancées de l’IA et d’autres vont sans doute être amenés à disparaître. Tandis que d’autres, plutôt manuels ou qui nécessitent un savoir-faire artisanal, sont préservés. Ainsi, comme dans de nombreuses révolutions technologiques, il va falloir s’adapter ou accepter de voir mourir son travail et rebondir.

Voir le rebond comme une vraie intelligence

Pour vivre en bonne intelligence avec ces progrès bien réels, il faut anticiper, faire preuve de flexibilité et de résilience, mais également rester connecté à cette évolution pour apprendre, évoluer et avancer.

Rebondir face à une avancée technologique (ou de manière plus générale à une épreuve) est nécessaire. L’attentisme et le défaitisme ne peuvent que mener à sa propre perte. La vraie intelligence face à des revers est de s’interroger, d’assimiler les apprentissages qui en découlent et d’assumer ses expériences pour avancer riche de celles-ci. L’objectif ? Faire preuve d’intelligence pour accepter d’aller de l’avant et ainsi rebondir.