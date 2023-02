Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français. Rédigée conjointement avec… ChatGPT, l’intelligence artificielle en vogue !

Les Rebondisseurs Français ont échangé avec ChatGPT sur les valeurs et sujets portés par l’association. Il est intéressant de voir que l’IA, à l’instar des félins, n’aime pas trop « se mouiller », mais qu’elle arrive tout de même à retomber sur ses pattes pour proposer une vision et une forme de réflexion sur l’échec et le rebond entrepreneurial… tout en commençant par : « Je suis un modèle de langage développé par OpenAI et je n’ai pas de sentiments, de pensées ou d’opinions personnelles. »

Bonjour ChatGPT, que penses-tu de l’échec entrepreneurial ?

Bonjour. Je peux dire que l’échec entrepreneurial fait partie du processus normal de développement d’une entreprise et peut en fait être un indicateur important d’apprentissage et de croissance. De nombreux entrepreneurs qui ont réussi ont connu des échecs avant de trouver le succès, et ces expériences peuvent leur fournir des leçons précieuses pour leur futur développement commercial. En fin de compte, l’échec n’est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité pour apprendre et progresser.

ChatGPT, que penses-tu du rebond d’un entrepreneur ?

Je peux vous dire que le rebond d’un entrepreneur peut être considéré comme une opportunité pour l’entrepreneur de se remettre d’une épreuve, de développer de nouvelles compétences et de renforcer sa résilience pour les défis futurs. Il est important de souligner que le rebond n’est pas toujours garanti et dépend de nombreux facteurs, tels que la persévérance, la détermination et la capacité de l’entrepreneur à tirer des leçons de ses échecs précédents.

Intelligence artificielle vs intelligence collective

ChatGPT saisit des notions primordiales et arrive à mettre en avant l’importance d’apprendre de ses revers pour mieux rebondir. L’IA traite de nombreux aspects lorsque nous creusons à travers plusieurs questions. Elle met en lumière quelques pistes et conseils pertinents, mais il lui manque un outil important : le vécu ! Car qui mieux qu’un entrepreneur qui a déjà vécu un revers et rebondi pour comprendre un chef d’entreprise qui traverse des difficultés ? Dirigeants, ne restez pas seuls et rapprochez-vous de pairs pour échanger sur vos expériences, trouver des pistes et des solutions. Nul besoin d’une intelligence artificielle pour rebondir face à une déconvenue. Les entrepreneurs peuvent faire appel à l’intelligence (et la bienveillance) collective pour aller de l’avant !