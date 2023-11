Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

« Black Friday » : un rebond économique ? Cet événement de consommation venu d’outre-Atlantique se réinvente grâce à quelques alternatives mieux-disantes sur le plan social et environnemental.



En raison de la succession des crises et de l’inflation, les consomm’acteurs sont devenus plus attentifs. Il est devenu plus important de se serrer la ceinture que d’en acheter une. Pourtant, beaucoup se sont acquittés le week-end dernier, voire même la semaine passée, de leurs achats de Noël et de ceux qu’ils remettaient à plus tard, quand les prix baisseraient.

Le « Black Friday » qui s’étalait à l’origine sur une seule journée à tendance désormais à s’étaler… Pour le plus grand bonheur de ceux qui veulent faire de bonnes affaires et des commerçants qui se sont pris au jeu : dommage que cette période soit juste avant le versement des salaires !

Un rebond au rabais ?

Cette année cette période promotionnelle semble avoir eu un grand succès : les portefeuilles se sont ouverts au grand dam des comptes bancaires qui se sont trouvés fort dépourvus quand le « Black Friday » est venu… D’ailleurs, cette occasion est prolongée par le « Cyber Monday » : une excuse supplémentaire pour dépenser et une aubaine pour les retardataires. Mais les résultats seront-ils là également pour les petits commerces ?

Difficile pour certains de faire des profits alors que les charges augmentent et que réduire des marges déjà petites pourrait mettre à mal leur affaire. Il sera intéressant de voir le bilan de ces soldes avant l’heure pour les grands comme les petits commerçants. Les magasins de proximité pourront-ils rebondir dans cette frénésie de consommation à prix cassé ?

Un rebond éthique face au « Black Friday »

Certains préfèrent aller à contre-courant, certes au détriment de l’envie de promotion du client, mais pour soutenir une consomm’action raisonnée et éclairée, proposer des produits au juste prix ou être en parfaite cohésion avec leurs valeurs, notamment d’éco-responsabilité. Des e-commerces comme Faguo, Emoi Emoi ou Wanimo, proposent des actions engagées, avec dans le cas de ce dernier, un arbre planté pour chaque produit partenaire acheté pour soutenir un projet caritatif. De manière plus large, certains commerçants, en ligne ou non, rebondissent et s’opposent fermement à cette surconsommation. Ils se sont regroupés en collectifs comme « Green Friday » ou encore « Make Friday Green Again » afin de lutter contre le dérèglement climatique et les excès de clics…