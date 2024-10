Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le rebond dans le monde du livre. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Pas de re-Bron pour la fête du livre

Après 39 éditions, la fête du livre de Bron met un point final à cette aventure culturelle. Événement clé de la région lyonnaise, ce festival littéraire donnait rendez-vous depuis 1987 aux écrivains, libraires indépendants et établissements scolaires. Départ du directeur, contraintes financières… La nouvelle est tombée surprenant tous les acteurs du monde littéraire qui n’ont pas su lire entre les lignes. L’édition 2025 part au pilon : l’association « Lire à Bron » tourne la page après avoir voté sa dissolution. Une fin sans happy end qui laisse beaucoup de lecteurs sur leur faim et un plot twist qui interroge sur l’avenir dans le monde littéraire…

Librairie : innovation pour un rebond

Beaucoup de librairies tentent de survivre face aux grandes chaînes telles que Cultura ou la Fnac ou encore aux commandes en ligne via des acteurs comme Amazon. Pour sauver son entreprise, et faire face aux charges qui la mettent à mal, le propriétaire de la Barque Aux Livres a lancé une formule d’abonnement. Cette solution permettrait notamment d’améliorer la trésorerie, la gestion des stocks et les règlements des salaires et des fournisseurs. Ce nouveau système économique à travers différentes cartes et formules serait-il la solution pour pérenniser l’activité ? L’expérience de cette librairie indépendante est un pageturner : une histoire à suivre pour savoir si ce modèle peut permettre un rebond à succès et être dupliqué.

Livres: vers la fin du pilon ?

459 nouveaux livres pour la dernière rentrée littéraire. Un quart des exemplaires produits est retourné à l’éditeur et 70 % de ces invendus sont détruits. La matière première est récupérée, mais deux entrepreneures qui en connaissent un rayon sur les livres proposent une nouvelle vie à ces écrits.. My Fair Book, en partenariat avec des éditeurs indépendants, revend certains trésors pour leur permettre de vivre de nouvelles péripéties et d’ouvrir ainsi un nouveau chapitre à ces ouvrages coups de cœur. L’entreprise innove donc pour être « une nouvelle vitrine au nom de la bibliodiversité ». Un rebond éco-logique et un nouveau modèle économique pour une consommation (et une production) plus durable ?