Les rebonds font partie de l’aventure entrepreneuriale. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Un hiver hors-piste ou hors-jeu ?

Alors que l’hiver est là, certains acteurs se mordent les doigts. Tandis que la neige se nomme désir, les actions des agriculteurs ont compliqué la donne. L’accès aux stations, devenu un parcours du combattant, a refroidi certains… Mais pas les fondus de montagne qui ont effectué un slalom géant entre barrages routiers avant de pouvoir s’élancer sur les pistes. Ainsi, Skimania qui propose des séjours au ski a attendu jusqu’à la dernière minute pour rebondir face à l’actualité et envoyer 3 500 Lyonnais glisser en toute convivialité pour le plus grand bonheur des loueurs, des restaurateurs et autres acteurs des domaines. Pas de hors-piste pour l’entreprise qui malgré quelques annulations a su rebondir et s’adapter à la situation.

Planté de station ou virage annoncé ?

Certains attendent ce moment toute l’année : pouvoir enfiler des skis et descendre les pistes avant de rejoindre la station pour siroter un chocolat chaud et terminer la journée autour d’une fondue bien méritée. Ce tableau idyllique serait-il en train de s’évaporer ? La poudreuse se fait désirer, mettant les dameuses à l’arrêt. Nul flocon à l’horizon, ou du moins pas assez pour assurer aux entrepreneurs des stations de quoi subsister. Certains domaines skiables comme celui de Saint-Colomban-des-Villards doivent même fermer cet hiver, faute de neige à se mettre sous les pieds et sans eau à transformer en neige artificielle pour y pallier. Vosges, Jura, Pyrénées, Alpes… De nombreuses stations de tout le territoire sont concernées. L’avenir des professionnels du tourisme des sports d’hiver serait-il en bout de piste comme alerte la Cour des Comptes qui insiste sur la nécessité urgente de repenser le système économique du ski français ?

De nouvelles pistes pour rebondir

Attirer les touristes sans neige devient un vrai jeu de piste. Les investissements doivent s’envisager maintenant vers l’après-ski autour d’activités viables en mode quatre saisons telles que la luge sur rails, la randonnée, la tyrolienne ou encore le VTT. Certaines stations comme Métabief, en difficultés face à la désertion de la neige et au manque à gagner, bossent déjà sur des pistes pour rebondir face au changement climatique. Mais cette transition économique (et écologique) a un coût et les revenus des sports d’hiver réchaufferaient les caisses pour slalomer jusqu’à l’aboutissement de ces projets. Un paradoxe pour ceux qui voudraient se remettre sur les rails d’un tourisme d’hiver repensé. Mais cette volonté, ou plutôt cette nécessité de rebond doit faire un effet boule de neige auprès de toutes les stations !