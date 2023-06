Temps de lecture estimé : 1 minute

ÉcoRéseau Business fête ses dix ans ! Et avec notre association Les Rebondisseurs Français, conjointement avec le mensuel optimiste, nous défendons depuis cinq ans le rebond en France. Cinq ans de sauts audacieux, de bonds en avant, de témoignages d’entrepreneurs qui transforment les revers en ressorts économiques et créent de la valeur… Si notre élan a fait bouger les lignes, le terrain est encore fertile pour de nouvelles acrobaties : il y a tant à faire !

Dans les faits, les entrepreneurs en période de turbulence font toujours face à la pesanteur du jugement de leur entourage et de l’écosystème. De nombreux obstacles se dressent encore sur leur chemin pour se relancer, dans l’entrepreneuriat comme dans le salariat.

Pourtant, à l’heure des crises multiples, ou de la «permacrise» comme l’appellent certains économistes, ils continuent d’y croire, de vouloir entreprendre, de s’adapter, d’innover. Tous en sont persuadés : le rebond est une valeur fondamentale pour l’économie et un véritable atout pour faire face aux aléas du business.

Deux points à garder en tête : premièrement, le rebond est capital non seulement pour les entrepreneurs qui ont connu des déconvenues, mais aussi pour ceux qui n’y ont pas été encore confrontés – il est impératif d’anticiper.

Deuxièmement, l’échec entrepreneurial ne se résume pas à la faillite. Il peut aussi naître d’un désaccord entre associés, d’un burn out face à la croissance de son activité, d’un rachat qui ne fonctionne pas comme escompté et qui finit par détruire de la valeur plutôt que d’en créer, etc. Tous ces entrepreneurs doivent être soutenus – ou, a minima, non entravés dans leur rebond.

Le temps est venu de changer le regard sur le rebond, de le voir comme une véritable clé qui ouvre les portes du succès et fait avancer l’économie vers de nouveaux sommets.

Il est urgent de déclencher une révolution collective dans la perception du rebond, pour nos entrepreneurs et notre économie. Faisons du rebond une cause nationale ! Ensemble, rebondissons vers de nouveaux horizons économiques et entrepreneuriaux prospères.