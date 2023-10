Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Un rebond est en cours. Agriculteurs et startuppers cherchent, essaient, innovent. Ces nouvelles idées, pratiques et méthodes irrigueront-elles l’agriculture de demain ?

Des méthodes éprouvées pour rebondir

Depuis plus de 10 000 ans, les hommes cultivent les terres pour se nourrir. De même pour l’élevage apparu par la suite. Au fil des âges, ils ont su s’adapter, mettre en place des techniques au rythme des saisons qui permettent d’améliorer tant la qualité que le rendement agricole. De nos jours, certaines pratiques reviennent pour faire face à la nécessité de s’adapter aux changements climatiques et à plus de respect envers la nature.

Après les engrais chimiques, le clonage avec Dolly ou encore les OGM, aujourd’hui il y a un regain d’intérêt pour des méthodes qui semblent ancestrales et qui ont pourtant montré leur utilité. Ce retour aux sources est ainsi marqué par le renouveau du bio, le rebond des oyas ou des récupérateurs d’eau de pluie, la replantation de haies (re)devenues un indispensable à la biodiversité ou encore la reprise (de conscience) de l’observation de l’environnement avec la permaculture. Cette (bio)dynamique sera-t-elle ferme et permanente ?

Vers une agriculture engagée

Certains essaient déjà aujourd’hui de changer de mo(n)de en repensant leur métier et en intégrant des valeurs RSE à leur modèle comme Christophe D’Aillières avec All’Herbe et sa bolognaise solidaire. En pratique, le bétail de l’agriculteur sarthois ne mange que de l’herbe. Cet engagement pour produire de la viande de qualité est complété par une volonté forte de respecter l’environnement .

Au-delà de cette réflexion sociétale, l’éleveur-producteur soutient des associations : un effet bœuf ! Cette aide envers autrui, bien qu’ils n’aient pas gardé les vaches ensemble, est une manière pour lui de prendre le taureau par les cornes face aux besoins en ces temps de vaches maigres pour certains et de respecter la tradition familiale, tout en y mettant sa patte. Bien loin d’être une peau de vache, cet homme au grand cœur ne gueule pas comme un veau pour faire connaître ses actions alors qu’il travaille comme un bœuf, préférant avancer à pas de velours plutôt qu’avec de gros sabots.

Et des solutions innovantes pour l’avenir

Des start-up se lancent avec des idées innovantes pour répondre aux problématiques d’aujourd’hui et de demain. « Et pourquoi ne pas réutiliser des végétaux délaissés ? » Telle est la question que s’est posée Typhaine Fox. Avec EIZHY, la fondatrice souhaite proposer des alternatives au bois, aussi bien pour les litières des chats et autres petits animaux que les absorbants pour toilettes sèches ou encore les pellets pour réchauffer les foyers. En valorisant les déchets végétaux et le territoire, elle préserve les ressources, tout en offrant des solutions écologiques pensées de A à Z avec des engagements forts et durables.

Florence Amardeilh, elle, répond à une question que peu de personnes se posent : et si le digital et l’IA pouvaient soutenir l’agriculture ? L’idée pourrait paraître saugrenue, pourtant elle a germé et même fleuri pour donner naissance à Elzeard. Au travers d’une application dédiée aux producteurs maraîchers, la CEO bordelaise veut simplifier leur quotidien et soutenir la transition agroécologique notamment en planifiant les productions grâce à des scenarii qui intégrent contraintes et besoins, suivi des cultures ou encore organisation des activités de l’exploitation. L’objectif ? Simplifier le quotidien des agriculteurs à l’aide d’un outil métier qui suit le cycle de production.

Quand l’agriculture s’alimente du passé et du présent pour des solutions à venir

Au cours des époques, l’agriculture a évolué entre innovations et traditions. Face aux défis et enjeux actuels, comme le dit Pierre Rabhi : « Une agriculture qui ne peut produire sans détruire porte en elle les germes de sa propre destruction. » Un rebond est en cours.

Agriculteurs et startuppers cherchent, essaient, innovent. Leurs récoltes de savoirs et d’expériences sont de véritables (re)ssources de rebond. Et si les solutions pour concilier agriculture et changements étaient un savant mélange entre hier, aujourd’hui et demain, entre techniques du passé, idées du présent et solutions futures ?