Temps de lecture estimé : 1 minute

Rebondir… Ce qui nous attend en 2025 ? Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Équilibre précaire sur la scène internationale

2025 sera-t-elle une année de cabrioles à l’international ? Après une année 2024 à l’équilibre vacillant marquée par des conflits dans de nombreuses zones du monde et des tensions économiques accrues, les mois à venir s’annoncent tout aussi instables. Mais certains changements, comme le retour de M. Trump dans le bureau ovale dans quelques jours, influenceront sans aucun doute l’économie internationale mais aussi française. Importations, exportations, investissements… Les chefs d’entreprise devront assouplir leur stratégie, prendre appui sur leurs expériences et réseaux, mais aussi rester attentifs et prêts à pivoter rapidement pour éviter de faire un grand écart ou de rester à terre.

Menus politiques : une recette encore floue

Les récents bonds et rebonds au sein de l’Assemblée Nationale et du gouvernement laissent encore les Français, et en particulier les entrepreneurs, sur leur faim. Quel sera le menu de cette nouvelle année, marquée par l’absence de budget ? Pour beaucoup, il est difficile de se projeter et de s’engager sans savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Salariés comme dirigeants restent dans l’expectative. Si « l’échec est l’épice qui donne sa saveur au succès » comme le disait Truman Capote, l’attentisme risque bien d’être un plat indigeste.

A fond la caisse vers le rebond en 2025 !

Agir dans un monde incertain, c’est savoir accélérer malgré les virages serrés et prendre des risques. Celui d’échouer, mais aussi celui de réussir. N’est-ce pas la véritable essence de l’entrepreneuriat ? Pour avancer, il faut oser, malgré le contexte, malgré les imprévus. Rester immobile, c’est risquer de foncer droit dans le mur sans ajuster sa trajectoire, ni freiner, ni même avoir d’airbag quand le choc va arriver. Pour éviter l’accident et assurer la pérennité de son entreprise, mieux vaut anticiper les obstacles et garder les mains fermes sur le volant, les yeux rivés sur le tableau de bord pour suivre ses indicateurs clés. Alors, en 2025, à vos marques, prêts ? Rebondissez !