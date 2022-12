Temps de lecture estimé : 1 minute

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Délestage ? Restons sages cet hiver

Sobriété énergétique et problèmes d’approvisionnements : les Français peuvent et doivent pourtant rebondir. Alors que des délestages sont annoncés par sécurité et afin d’anticiper toute pénurie, des voix s’élèvent : « Non, mes watts ! ». Ces coupures d’électricité devraient être localisées et surtout maîtrisées afin d’éviter un black-out total. Le jour de l’ampère va arriver et il ne faudrait pas sombrer dans la ré-volt. Nul besoin donc de « péter les plombs ». Pour éviter les surtensions, faisons attention. Baisse de consommation, gestes responsables… Soyons agiles et rebondissons ! Le rebond le plus facile est celui que l’on prépare : quelqu’un veut des bougies ?

Passons des fêtes dans la consomm’action

Offrir un cadeau de seconde main, du made in France, des produits locaux achetés directement chez le producteur ou l’artisan : de nombreux Français essaient de passer des fêtes plus responsables. Certains vont même offrir un arbre sous le sapin (ou plutôt la plantation d’un arbre dans une forêt, un investissement pour le rebond de la planète, comme proposé par Ecotree), le parrainage d’un animal ou d’une ruche (via Un toit pour les abeilles par exemple qui permet non seulement de sauvegarder les abeilles, mais également de recevoir le fruit du labeur de ces colonies : du miel). L’esprit de Noël va-t-il cette année subir un vrai rebond vers plus de sens ?

Vers une année rebondissante !

Pour les entrepreneurs, il faut jongler entre obligations et inquiétudes. L’année 2022 aura été pour certains bien compliquée. Pour autant, 2023 s’annonce également incertaine. Mais la clé du succès reste d’anticiper, de s’inspirer de pairs et de rebondir avec agilité. Petit papa Noël, pourrais-tu amener plus de sérénité, moins de factures et des clients (et matières premières !) par milliers à tous les entrepreneurs-rebondisseurs français ? En attendant, passez de belles fêtes et rendez-vous en 2023 pour une année rebondissante : ce qui ne changera pas c’est que tout va continuer à changer… alors continuons aussi à nous adapter et à rebondir !