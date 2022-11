Temps de lecture estimé : 2 minutes

Résister et recycler : la clef du rebond ? Point sur les innovations en cours avec Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Le rebond du « seconde main » et de l’ancien

Face à l’urgence environnementale et à travers différentes prises de conscience, de plus en plus d’entrepreneurs se lancent avec l’objectif de donner une nouvelle vie à des produits. Le « seconde main » a le vent en poupe. LeBonCoin et Vinted l’ont bien compris, mais de nouveaux (petits) acteurs se lancent aussi et Ebay, avec sa nouvelle campagne, revient sur le devant de la scène. Un vrai rebond pour cet « ancien ».

Économie circulaire : des entrepreneurs surfant sur le rebond

Plutôt que jeter, réutiliser. Tel est le crédo de ces nouveaux entrepreneurs qui souhaitent démocratiser le rebond des produits. Le potentiel est énorme : l’économie circulaire est pleine de promesses et s’accroît au fil de l’eau en transformant les habitudes des consom’acteurs. Le gouvernement vient d’ailleurs d’annoncer des aides aux consommateurs qui privilégient la réparation. Que ceux-ci choisissent de faire par eux-mêmes grâce à Spareka par exemple, qui propose un diagnostic de panne en ligne, de solliciter un professionnel tel que Murfy ou d’autres acteurs, voire de mettre à profit la visio comme avec la startup PIVR, les nouvelles pratiques se veulent plus responsables et durables.

Et les entrepreneurs, sont-ils « réparables » ?

Peut-on imaginer qu’ un entrepreneur qui fait face à un revers pourrait lui aussi « être réparé » et « se recycler » ? Une déconvenue entrepreneuriale se doit d’être vue comme une panne dans la vie de la personne. Celle-ci a peut-être besoin d’un peu d’aide pour redémarrer, changer de voie ou tout simplement réutiliser ses expériences, compétences et connaissances. Le tout pour mieux rebondir. Ces entrepreneurs recycleront ainsi leurs savoirs – savoir-être et savoir-faire. Objectif : créer de la valeur. Ce qui va permettre d’économiser des revers à d’autres, en capitalisant sur les leçons qu’ils ont apprises et qu’ils peuvent partager. Un cercle vertueux, comme celui qui caractérise l’économie circulaire.