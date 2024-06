Temps de lecture estimé : 1 minute

Le rebond est ancré dans l’ADN de nombre d’entrepreneurs. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Savoir rebondir : une fondation solide

Pour beaucoup d’entrepreneurs, le rebond est ancré dans leur ADN, fait partie de leurs fondations. Ils savent pivoter quand cela est nécessaire pour éviter la destruction de leur entreprise qu’ils ont construite, pierre après pierre. Dès qu’ils voient une fissure ou un risque potentiel, ils réparent, où, si besoin, s’entourent d’experts ou de pairs pour leur permettre de consolider l’existant ou aménager un nouvel accès. Parfois cependant, des imprévus peuvent advenir et tout détruire comme une tornade qui fait disparaître tout ce qui a été bâti. Pourtant, les fondations restent là : la valeur rebond est ancrée dans la vie de l’entrepreneur.

Poker entrepreneurial : parier sur le rebond

Tout entrepreneur peut tout perdre du jour au lendemain. Comme un joueur de poker, il ose, il a des atouts, parfois des mauvaises cartes, mais il connaît les règles du jeu et sait qu’en misant sur l’entrepreneuriat, il peut faire tapis et se retrouver à nu. Changement de règles, nouveau joueur qui fait son entrée, banque qui ne suit pas… Les raisons de perdre la partie peuvent être multiples et ne sont pas nécessairement du fait de l’entrepreneur qui, bien qu’ayant parfois toutes les cartes en main, peut jouer de malchance. Mais il y a fort à parier que celui qui a le goût d’entreprendre reviendra à la table avec de nouvelles cartes en main pour jouer une autre partie. Car être entrepreneur, ce n’est pas être un looser, mais un rebondisseur !

Explorer de nouveaux horizons : l’aventure du rebond

L’échec, pour un entrepreneur, n’est qu’une étape dans un long parcours d’aventures. Rebondir n’est pas simplement une question de survie, mais un art de se réinventer face aux adversités dans la jungle de l’entrepreneuriat. C’est l’apprentissage de chaque faux pas, de chaque revers, pour affiner sa stratégie et ses compétences dans un environnement parfois hostile qui est un vrai trésor. Se relever plus fort, équipé d’une boussole claire et d’un itinéraire renouvelé, démontre la véritable essence de l’entrepreneur : un explorateur audacieux de territoires inconnus, toujours prêt à se lancer dans de nouvelles expéditions, et ce quel que soit le nombre de chutes.