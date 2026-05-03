C’est un sujet dont on parle peu. Par gêne, mépris ou simple ignorance. Derrière les murs des prisons, le travail des détenus est pourtant un levier clé de réinsertion sociale. Mais une fois dehors, l’accès à l’emploi reste semé d’embûches. Face aux refus et aux préjugés, certains ex-détenus décident parfois de se tourner vers l’entrepreneuriat. Pour créer leur propre voie.

Lundi 27 avril 2026, plusieurs prisons françaises étaient bloquées à la suite d’un appel du syndicat de surveillants pénitentiaires. Ils dénoncent un manque d’effectifs face à la surpopulation carcérale et demandent des mesures d’urgences. En effet, en matière de surpopulation carcérale, la France se situe en troisième position parmi les pays européens – derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée par le Conseil de l’Europe. Pour y remédier, un premier élément de réponse serait de mieux favoriser l’insertion professionnelle des détenus.