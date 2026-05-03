C’est un sujet dont on parle peu. Par gêne, mépris ou simple ignorance. Derrière les murs des prisons, le travail des détenus est pourtant un levier clé de réinsertion sociale. Mais une fois dehors, l’accès à l’emploi reste semé d’embûches. Face aux refus et aux préjugés, certains ex-détenus décident parfois de se tourner vers l’entrepreneuriat. Pour créer leur propre voie.
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