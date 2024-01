Vite compris le 26 janvier

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tony Parker rejoint le Blast.Club ! • Le plateau de « Qui veut être mon associé ? » est décidément un excellent entremetteur ! La légende du basket français, Tony Parker, rejoint le club d’investissement d’Anthony Bourbon. Alors que la nouvelle saison de l’émission #QVEMA les voit s’affronter pour avoir le privilège d’investir dans des start-up auxquelles ils croient, en coulisse les deux hommes ont décidé de s’associer. Tony Parker entre donc au Blast.Club pour en développer une verticale sport. « Sa visibilité, son réseau international et son expérience du haut niveau seront des atouts puissants pour les fondateurs », s’est félicité Anthony Bourbon sur LinkedIn. Voilà une excellente nouvelle pour les entrepreneurs du sport business !

Le statu quo prévisible de la BCE • Un verre à moitié plein, ou à moitié vide ? La BCE a décidé de maintenir ses taux inchangés pour la troisième fois consécutive. Le niveau à 4 % (plus haut historique) reste donc en vigueur. Les investisseurs demeurent évidemment déçus, bien que les derniers chiffres de l’inflation en Europe induisaient une telle décision. Les optimistes diront ainsi que la période de hausse systématique des taux est définitivement enterrée. Les pessimistes, eux, regretteront de voir leur desserrement monétaire tant attendu encore une fois repoussé. En attendant, cette tiédeur conforte le CAC40 dans sa léthargie. Depuis le début de l’année, l’indice stagne entre 7 380 et 7 480 points et attend toujours son catalyseur.

La France et ses retards… • Il y a du mieux, mais il reste du retard à rattraper ! Sur l’énergie renouvelable, la France a fini 2023 avec 22,3 gigawatts (GW) de capacité. Cela reste en dessous de l’objectif affiché de 24,1 GW, mais beaucoup d’efforts en matière d’installations solaires sont à souligner. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ainsi que l’Ademe ont même fait état d’un redressement « spectaculaire » sur la question du photovoltaïque. Un bel espoir !

Javier Milei tombe sur un os syndical • Le nouveau président argentin va peut-être avoir du mal à mettre en place sa politique. L’ultra-libéral veut conditionner le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires au consentement explicite de l’employé. La mesure a fait l’effet d’une bombe et a poussé toutes les organisations à sortir dans la rue cette semaine, et ce, malgré les vacances d’été en Argentine. En filigrane, c’est aussi la « loi de base et points de départ pour la liberté des Argentins » qui est visée par les manifestants. Ce méga-décret, qui vise à déréguler les marchés argentins, changerait drastiquement le quotidien des quelque 45 millions d’habitants. Il sera soumis au vote mardi prochain. Beaucoup espèrent qu’il soit rejeté.

Smoby relocalise, innove et fait preuve de résilience • Il ne s’est pas passé grand-chose sur le marché des jouets cette année. Le chiffre d’affaires global était d’ailleurs en recul de 5,2 % en 2023. Et dans ce marasme, certains acteurs du secteur ont décidé d’innover pour relancer la machine. C’est le cas de Smoby, une fabrique jurassienne qui fêtera son centenaire en 2024. L’entreprise investit notamment pour créer de nouvelles gammes de jouets en matières recyclées. Le contexte économique n’a donc pas entamé la confiance de Smoby, qui continue en parallèle de ses innovations, à relocaliser sa production dans son Jura originel. Remarquable résilience.

crédits : shutterstock, Smoby