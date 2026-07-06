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Quand une entreprise menace de s’effondrer, tout n’est pas forcément à raser. Derrière les fissures financières, il reste parfois des fondations solides : un savoir-faire, des équipes, des clients, des outils, une activité encore exploitable. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs français.

Le plan de cession permet justement de reprendre tout ou partie de cet édifice pour éviter que le chantier ne soit définitivement abandonné.

Identifier ce qui peut encore tenir debout

Le plan de cession intervient lorsque la structure ne peut plus être maintenue en l’état. Le redressement est jugé impossible, les déséquilibres sont trop profonds, et l’édifice menace de céder.

Mais une entreprise en difficulté n’est pas forcément un bâtiment à démolir entièrement. Elle peut encore reposer sur des bases solides. Encore faut-il savoir lire les plans : distinguer les murs porteurs des éléments fragilisés, identifier ce qui peut être conservé, ce qui doit être renforcé… et ce qui doit être démonté.

C’est précisément l’objectif du plan de cession : préserver les parties exploitables de la structure – activité, emplois, savoir-faire – plutôt que laisser le chantier à l’abandon. Une manière d’éviter que tout s’écroule alors qu’une reconstruction est encore possible.

Reprendre le chantier avec méthode et précision

Reprendre une entreprise dans ce cadre ne consiste pas à arriver avec une simple intention. Il faut déposer une offre structurée – comme un cahier des charges de reconstruction.

Quels actifs seront repris ? Quels contrats seront maintenus ? Combien de salariés seront intégrés au nouveau projet ? Quelle trajectoire d’activité et quel financement pour soutenir l’ensemble ?

Le tribunal agit ici comme un maître d’ouvrage exigeant. Il ne retient pas forcément l’offre la plus élevée, mais celle qui garantit la meilleure solidité dans le temps : maintien des emplois, viabilité du projet, capacité réelle à mener le chantier jusqu’au bout… Mais aussi crédibilité et expérience du repreneur.

Il ne s’agit donc pas de poser juste une rustine sur un bâtiment fragilisé. Il s’agit de proposer un plan de reprise capable de redonner de la tenue – et de la solidité dans le temps – à l’ensemble.

Reconstruire pour aller plus loin

Une fois la cession actée, tout reste à faire. Le repreneur ne récupère pas un bâtiment neuf, mais une structure à remettre en état, à consolider, parfois à repenser en profondeur.

Réorganiser les équipes, relancer l’activité, sécuriser les flux, redonner de la visibilité, etc. : autant de travaux nécessaires pour sécuriser le bâti, renforcer la structure et, pourquoi pas, construire de nouvelles extensions.

Mais c’est aussi là que se joue le rebond. Parce qu’une structure reprise et assainie peut devenir plus robuste que celle d’origine. Plus solide, plus efficace, mieux dimensionnée, mieux équipée.

Le plan de cession n’est donc pas seulement une solution de secours. C’est un levier pour transformer une situation critique en reconstruction maitrisée et pérenne. Un moyen de repartir sur des bases saines, avec une ambition claire : non seulement éviter l’effondrement… mais bâtir plus solide, et parfois plus grand.