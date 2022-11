Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Alors que l’heure est au pessimisme ambiant, que les grands de ce monde se réunissent pour un sommet autour des changements climatiques, les dirigeants vont-ils trouver des solutions pour entreprendre un monde meilleur pour demain et, surtout, prendre en compte l’environnement et l’humain ?

Certains se préparent à jouer pour leur nation dans un cadre désertique – mais avec un confort qui relègue au second plan les enjeux climatiques. Dans le même temps, d’autres grandes nations, parfois les mêmes, se réunissent pour réfléchir (et agir ?) pour protéger l’environnement notamment.

L’objectif de la COP 27 : essayer de sauver la planète. Rien que cela. Cette équipe de décideurs internationaux doit prendre des décisions pour assurer un avenir commun compatible avec la pérennité de notre terre. Les résolutions actées ne seront mises en application que dans la durée. Mais pourquoi attendre ? N’est-ce pas à chacun d’entreprendre dès aujourd’hui ?

Et si la solution pour avoir un (réel) impact sur les changements climatiques venait d’initiatives locales ?

Après la crise sanitaire et les différents événements sur le plan international, beaucoup de personnes, et notamment d’entrepreneurs, choisissent d’agir à leur niveau pour faire bouger les lignes. Des initiatives individuelles ou collectives à mettre en valeur et, pour celles qui font leurs preuves, à déployer plus largement ?

De nombreuses entreprises dans le monde veulent avoir un réel impact et développent des produits ou services en ce sens ou mènent une politique RSE réfléchie. Ainsi, en France, des TPE, PME ou ETI ont pris conscience de l’urgence climatique, innovent et s’engagent dans divers secteurs : recyclage (comme BeFC en Isère), agriculture, alimentation, BTP (comme Materrup en Nouvelle-Aquitaine qui produit des matériaux innovants, écologiques et responsables) ou encore énergie renouvelable et/ou durable (comme Lhyfe, fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable, à Nantes).

Un entrepreneuriat à (vraie) mission pour un rebond global

Le rebond de l’humanité passera par chaque action, qu’elle soit individuelle ou collective. Les entreprises d’aujourd’hui commencent donc à prendre en compte les enjeux climatiques et humains dans leur modèle économique durable. À l’image de Léa Nature qui, dès octobre 2019, est devenue l’une des premières entreprises à mission environnementale.

De nombreux entrepreneurs ou porteurs de projet, à l’image de Nicolas Mille avec Finz. pensent à demain. Pour ce faire, ils lancent ou encouragent des start-up qui intègrent dès les prémices du projet de vraies missions. Et pour celles et ceux qui veulent les financer, des outils d’aide à la décision permettent d’analyser l’impact prédictif extra-financier de leur investissement et leur empreinte carbone afin de soutenir et financer des projets durables. Et vous, comment participerez-vous à ce rebond mondial ? Ferez-vous partie de ce nouvel « écosystème » ?