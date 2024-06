Temps de lecture estimé : 1 minute

La note économique de la France… elle aussi une histoire de rebond. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Une note révisée : le bulletin de la France

La récente révision de la note de la France par S&P Global Ratings, qui l’abaisse de « AA » à « AA- », sonne comme une évaluation plus stricte sur un bulletin scolaire. En effet, les agences Fitch et Moody’s, en professeurs plus bienveillants, avaient maintenu la note française. Un signe d’encouragements pour éviter que l’élève ne parte en dépression ? Ce nouvel ajustement de Standard & Poor’s reflète un dérapage des déficits budgétaires plus élevés que prévu, soulignant un besoin pour la France de réviser ses stratégies économiques. Comme un élève qui doit améliorer ses notes pour le passage en classe supérieure, le pays est appelé à faire des efforts en mettant en place des mesures rigoureuses pour rebondir.

Pas de chute significative mais un rattrapage nécessaire ?

Devant ce bulletin en baisse, M. le ministre de l’Économie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique défend la capacité de la France à corriger sa trajectoire économique. Pas de réorientation ni de redoublement. Il réaffirme l’objectif de ramener le déficit en dessous de 3 % d’ici à 2027, en s’appuyant sur des stratégies telles que la réindustrialisation et la promotion du plein emploi. M.Bruno Le Maire souligne les efforts de la France, élève méritante, qui ont sauvé l’économie tricolore : cette notation est une étape vers un rebond du pays… Et vers une remontée dans le classement pour (re)devenir une élève modèle ?

Progression des résultats à venir pour atteindre la stabilité financière

Même avec cette révision défavorable, la position de la France demeure relativement stable en comparaison avec les autres élèves européens. L’écart de taux d’intérêt d’emprunt avec l’Allemagne, première de la classe européenne, s’est réduit : un signe encourageant qui devrait rassurer les investisseurs. Ce bulletin sonne cependant comme un avertissement : la France doit soutenir ses efforts pour améliorer ses résultats. Il doit être vu comme une opportunité de faire un bilan et des révisions pour réussir le prochain examen. L’objectif ? Que les futures évaluations reflètent un rebond significatif et durable de l’économie française.