Temps de lecture estimé : 1 minute

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Avancer sans trébucher

Se renouveler est une clé de succès pour les entrepreneurs…Comme le disait Wand Young Ming, philosophe chinois, il y a de cela plusieurs siècles : « La grandeur d’un homme réside dans sa capacité à corriger ses erreurs et à se renouveler continuellement. » S’adapter pour avancer, innover pour aller de l’avant, anticiper et rebondir pour pérenniser son entreprise. En 2025, ce ne sont pas de simples maximes, mais une vraie nécessité. L’environnement économique est semé d’embûches, et mieux vaut avoir des semelles résistantes, voire des crampons, pour ne pas glisser sur les imprévus. Plus que jamais, il faudra trouver le bon équilibre pour tenir la distance.

Changer de chaussures pour mieux rebondir

Afin de ne pas être « le cordonnier le plus mal chaussé », les Rebondisseurs Français s’adaptent et évoluent… Cette chronique aussi ! Après plusieurs années à fouler le terrain chaque semaine, il est temps d’ajuster nos lacets et d’opter pour une foulée plus réfléchie. Plutôt que de courir après l’actualité, nous avons choisi d’adopter un pas plus stable, mieux ancré dans les réalités des entrepreneurs. Une nouvelle cadence, non pas pour ralentir, mais pour mieux accompagner : avec un regard affûté sur les défis à venir, des contenus toujours pertinents et des pistes concrètes pour avancer sans faux pas.

Un nouveau rythme pour ne pas perdre pied

Désormais mensuelle, cette chronique prendra le temps de vous apporter des outils concrets, des éclairages et exemples utiles et des pistes de rebonds adaptés aux réalités de 2025, une année où l’entrepreneuriat devra composer avec de nombreux obstacles, mais aussi des opportunités à saisir. L’objectif ? Ne pas juste observer les turbulences, mais trouver les bonnes chaussures pour garder le cap, franchir les obstacles et prendre appui sur des outils et expériences pour définir ou ajuster les bonnes trajectoires. Entrepreneurs, il est temps de resserrer les lacets, de mettre un pied devant l’autre et de tracer votre route, car le rebond ne se fait pas sur place… il se construit à chaque pas.

Chefs d’entreprise, vous devriez donc trouver « chaussure à votre pied » tous les premiers mardis du mois dans cette nouvelle formule. Un pas de plus vers un rebond maîtrisé, réfléchi… et gagnant !