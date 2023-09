Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

La Coupe du monde de rugby, un rebond pour l’économie française ?

Le Coq sortira-t-il vainqueur des phases de poules après un beau coup d’envoi qui a permis de voir la vie en bleu face aux All Blacks ? Avant de ramener la coupe à la maison, les tricolores vont peut-être prendre quelques bleus. Une victoire « made in France » cette année à domicile serait un beau succès et un rebond après avoir botté en touche lors des trois finales marquées par des défaites en 1987, 1999 et 2011. Qu’en sera-t-il pour cette édition 2023 ? Accueillir la Coupe du monde de rugby n’est, pour la France, pas une première après l’expérience partagée en 1991 avec le Royaume-Uni et l’Irlande, et celle de 2007. Le bilan économique 2023 marquera-t-il une transformation ? Les grands événements sportifs sont des piliers pour le tourisme et permettent aux professionnels du pays sélectionné de faire de beaux scores comme ce fût le cas en 2007. L’impact économique lors de cette dernière édition en France avait été positif avec des bénéfices non négligeables tant pour l’économie que pour le rebond de la pratique licenciée. Cette Coupe du monde de rugby sera-t-elle un beau coup franc(ais) ?

Du ballon ovale vers l’entrepreneuriat : un essai réussi !

Le rugby, ce sport qui fédère actuellement de nombreuses nations avec la Coupe du monde, s’avère également un terrain fertile pour l’entrepreneuriat. D’anciens joueurs du XV de France ont pris la voie de la reconversion avec brio après avoir rendu leur maillot. Sébastien Chabal a embrassé le monde des affaires avec ConceptSport et Au Poil, prouvant que sa méticulosité sur le terrain s’étend à ses entreprises. Frédéric Michalak, meilleur buteur de l’histoire tricolore, a opté pour l’événementiel sportif, en tant que président de Sport UnlimiTECH, tandis que Lenaïg Corson, ex-heptathlonienne devenue rugbywoman, a créé Impact PlayHer pour soutenir les femmes dans leur parcours professionnel. Julien Pierre, passionné par l’environnement depuis son enfance, a lancé Play for nature et Fair Play For Planet. Quant à Vincent Clerc, il est devenu un marketeur de talent avec Team One Groupe et s’est aventuré dans la SporTech en rachetant XBody. Le rebond dans le monde des affaires est un essai transformé pour ces anciens rugbymen !

Rebond et rugby : des valeurs communes, clés de succès

Ces parcours rebondissants montrent que le rugby et l’entrepreneuriat partagent des valeurs communes notamment la résilience, la passion, et l’esprit d’équipe. Comme ces rugbymen l’ont montré sur le terrain, le rebond est la clé de la réussite, que ce soit dans le sport ou les affaires. Entre lancer une entreprise et marquer un essai, il y a des similitudes. Dans les deux cas, il faut du courage, de la détermination, savoir encaisser des coups et un certain goût pour l’adrénaline. Le sport apprend également que même quand on prend un plaquage, on peut se relever, rebondir, et marquer l’essai de la réussite. Alors, si vous avez une idée brillante, ne restez pas sur la touche ! Sortez vos crampons et n’ayez pas peur de la transformer en réalité. Affrontez les hors-jeu et pénalités avec courage et foncez en-avant vers le succès !