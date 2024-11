Temps de lecture estimé : 2 minutes

Rebondir à l’international, malgré les risques géopolitiques, offre aux entreprises françaises des opportunités de croissance majeures. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.



Décathlon atteint sa cible en Inde

L’entreprise française voit son chiffre d’affaires bondir en Inde avec +37 % en 2023. Au pays du cricket, le géant bleu-blanc-rouge s’est battu et a remporté la manche. Avec aujourd’hui une centaine de magasins, Décathlon montre que jouer à domicile est la base, mais qu’il est aussi possible de gagner du terrain, voire même les matchs en s’ouvrant à l’extérieur. Se lancer sur un nouveau marché est un sport et certaines entreprises tricolores savent saisir la balle au bond et marquer des points.

Afrique : bâtir des ponts et tracer la route

La récente visite de Macron au Maroc a été une pierre angulaire, avec des contrats se chiffrant en milliards d’euros. Ce déplacement a permis de cimenter les relations franco-marocaines grâce à des partenariats stratégiques dans des secteurs clés comme l’énergie et les transports. De l’autre côté du continent africain, au Kenya, Bpifrance a organisé l’événement “Inspire & Connect”, réunissant investisseurs et décideurs pour permettre aux entreprises tricolores de creuser de nouvelles fondations et de bâtir une présence durable. L’objectif est clair : ériger des ponts solides entre les deux continents et poser les briques pour un futur partagé.

Les entreprises françaises à la conquête de l’Ouest

Depuis quelques années, des sociétés telles que Lactalis, Sanofi ou encore Thales s’implantent ou se développent aux États-Unis. Cette ruée vers l’or à travers des implantations locales ou des acquisitions montrent que les cowboys bleu-blanc-rouge peuvent eux aussi être des pépites. Mais la mine risque-t-elle de se tarir à la suite des élections américaines ? Alors que le nouveau shérif va prochainement arriver à la Maison-Blanche, les entreprises françaises vont-elles botter en touche ou conquérir de nouveaux marchés avec leurs lassos ?