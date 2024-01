Temps de lecture estimé : 2 minutes

Souvent, entrepreneuriat et rebond vont de pair. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Rebond ministériel et défaillances d’entreprises. Tandis qu’Emmanuel Macron ouvre une nouvelle page de sa vie politique en nommant Gabriel Attal à ses côtés, le réacteur de l’économie continue de tourner, entre espoirs et déboires. Toujours en résilience.



L’année du rebond a commencé avec un grand changement : Gabriel Attal est entré dans la danse en tant que Premier ministre et le jeu des chaises musicales a animé récemment le gouvernement. Mais les entrepreneurs seront-ils invités au bal : danse de la joie ou de la gigue pour ces derniers ? Avec une hausse de 34 % des défaillances d’entreprises en 2023 par rapport à l’année précédente, l’économie française danse sur un volcan : de nombreux entrepreneurs sont sur la corde raide.

Alors que certains chefs d’entreprise sont prêts à tout envoyer valser après une succession de crises à trois temps (voire plus), 2024 doit, plus que jamais, être l’année du rebond pour ces hommes et ces femmes qui osent et font bouger l’économie française. Malgré les hauts et les bas qu’ils traversent, les entrepreneurs veulent savoir sur quel pied danser pour aller de l’avant et rebondir plus haut, plus fort…

PGE : le vent tourne

Juste avant le remaniement, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a annoncé prolonger l’accord sur les restructurations de prêts garantis par l’État (PGE). Une bulle d’air, notamment pour les 28 % de TPE-PME qui rencontrent des difficultés importantes pour rembourser leur prêt d’après la CPME qui a pris la température auprès des entrepreneurs. Mais 3 % des entreprises ayant souscrit un PGE, à bout de souffle et dans l’incapacité de le rembourser, cessent leur activité. Ce répit de trois ans sera-t-il une bouffée d’oxygène et permettra-t-il d’insuffler un nouvel élan aux entreprises, ou, cela sera-t-il une mise sous respirateur pour les chefs d’entreprise avant d’être débranchés ?

CES : les entrepreneurs français se démarquent à l’international

Les chefs d’entreprise qui ne cessent d’innover et de rebondir portent l’économie française… Y compris au-delà des frontières ! Tels des envahisseurs, la délégation française forte de 150 start-up a débarqué au CES de Las Vegas, grand salon mondial de la high-tech qui vient de se clôturer. Entre IA et innovations, la French Tech, avec Skwheel qui propose des skis électriques tout terrain ou encore Enchanted Tools avec Mirokaï, le robot qui seconde le personnel soignant à l’hôpital, a marqué son territoire et les esprits : Satya Nadella, PDG de Microsoft, et d’autres grands noms, ont ainsi franchi les limites des stands tricolores. 2024 sera-t-elle une année rebondissante pour ces start-up qui représentent le savoir-faire made in France ?