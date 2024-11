Temps de lecture estimé : 1 minute

Il est bon de nous rappeler ce que veut dire aider… Étymologiquement, le mot « aider » vient du latin « ad juvare » qui signifie secourir, seconder, mais aussi être utile, faire plaisir, un mot positif dont on oublie souvent le sens premier.

La loi française définit le proche aidant comme étant « une personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou une partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap ».

En 2021 le nombre d’aidants en France est estimé à 11 millions de personnes, soit 1 Français sur 6. Ils sont 9,3 millions à déclarer apporter une aide régulière. Cet engagement impacte forcément la vie quotidienne mais aussi la vie professionnelle.

Chers lecteurs, peut-être êtes-vous dans cette situation, peut-être connaissez- vous quelqu’un qui est dans cette situation. Je voulais aujourd’hui vous informer qu’il existe des dispositions particulières qui peuvent vous accompagner.

L’État a réalisé un guide – Guide ministériel du proche aidant – très bien fait que je vous invite à partager très largement.

Quoi de plus beau que d’aider, quoi de plus beau que de voir se dessiner le sourire d’un tiers par l’action que l’on réalise ?

Et si on cédait les uns les autres à plus sourire ?