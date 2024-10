Temps de lecture estimé : 1 minute

J’ai fait la rencontre il y a plus d’un an déjà d’un chocolatier parisien très ancré dans l’excellence et l’économie sociale. J’ai intégré ses chocolats au spa « Dans le Noir ? » dans une formule qu’on appelle « je t’aime ». Cela permet aux amoureux de poursuivre chez eux les expériences sensorielles, avec douze chocolats grands crus.

Et puis, une idée a germé au cours de l’été : pourquoi ne ferions-nous pas un calendrier de l’Avent ? Oui mais pas un calendrier de l’Avent ordinaire, je cherchais quelque chose de différenciant. Et c’est là que le braille intervient.

Le groupe « Dans le Noir ? », connu pour ses restaurants et ses spas, a décidé de rendre ce calendrier de l’Avent ludique, instructif, gustatif et tactile, le calendrier de l’inclusion de cette fin d’année (en série limitée). En effet, derrière chaque case se cache non seulement un chocolat

grand cru, mais aussi et surtout un caractère braille, à voir et à toucher.

Vous l’avez compris, seul ou avec vos enfants, vous allez partir à la découverte du braille. Vingtquatre caractères pour une phrase de Noël.

Amis chefs d’entreprise, pourquoi ne pas l’offrir à vos collaborateurs, clients fidèles, notamment à l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui a lieu cette année du 18 au 23 novembre. Le 3 décembre, journée internationale du handicap, représente aussi une autre occasion.

Ou tout simplement vous, parents, qui souhaitez peut-être surprendre des amis proches, des

membres de votre famille… pourquoi ne pas offrir un calendrier de l’Avent très original, très inclusif ?

Ce calendrier est disponible sur : www.lespadanslenoir.com

Et si vous faisiez « brailler » la gourmandise ?

*Entrepreneur français aveugle depuis son enfance, Didier Roche est notamment le directeur général et associé du groupe Ethik Investment, qui a créé entre autres le Spa « Dans le Noir ? », où les esthéticiennes sont aveugles et la chaîne des restaurants « Dans le Noir ? », où les clients dînent dans l’obscurité totale, servis par des aveugles.

Il est aussi fondateur de l’association H’up entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs handicapés.