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Chers lecteurs, je vous conseille d’être très attentifs à cette chronique.

Combien de fois ce mot est-il venu sur nos lèvres ? Souvent suivi de cette formule : « Il faut que… »

C’est une véritable mitraillette que j’ai tenue dans ma vie, distillant des rafales de pseudo-bienveillance. « Tu sais, moi, je te conseille de… » ou encore « Tu devrais faire comme ci, faire comme ça. »

Le pire, c’est que j’ai souvent tiré à vue, sans que personne ne me demande mon avis. J’ai distribué des conseils à tour de bras, affirmant ceci ou cela, m’appuyant parfois sur des arguments ou des éléments peu vérifiés, que je tentais pourtant de valoriser d’une manière fort peu académique.

Ah oui, j’oubliais aussi ce classique adressé à un fumeur : « Je te conseille d’arrêter de fumer. » Comme si la personne à qui l’on s’adresse ne savait pas déjà qu’il serait sans doute préférable d’arrêter ce qu’elle fait.

Mais alors, à quoi sert cette mitrailleuse, cette arme parfois socialement fatale ? Cette posture si souvent insupportable pour celui qui reçoit les tirs alors qu’il n’a rien demandé ?

À se faire plaisir… sourire.

Car le conseil est souvent, pour le mitrailleur, un moyen de se satisfaire lui-même. En prodiguant ses recommandations, il se positionne dans une certaine supériorité : celui qui sait, celui qu’il faut écouter pour que la vie soit meilleure.

Parfois un rien menaçant, un rien dominateur, le conseil est aussi, à l’occasion, une tentative de soumission : « Moi, je te conseille de… sinon… »

Le mitrailleur ne prend guère de risques. Il sait bien que le conseilleur n’est pas le payeur.

Alors, cher lecteur, permettez-moi, je l’espère pour une dernière fois, de donner ici un conseil : je vous conseille de ne plus conseiller.