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En tant que personne aveugle, j’avais envie de vous partager ma vision de ce mot.

Dans le monde du handicap, c’est un mot que l’on entend tout le temps.

La manière dont il est défendu me donne parfois l’impression que la société tout entière doit s’adapter à nos différences.

C’est comme si nous étions quelque chose de solide, peu malléable, plongé dans un liquide épousant alors la forme de ce solide.

Lorsque j’étais plus jeune, nous parlions d’intégration.

Je vivais alors le phénomène inverse : je devais faire en sorte d’épouser le système, de m’adapter, voire de me suradapter.

Vous l’avez sûrement compris, cher lecteur, ce mot d’« inclusion » me questionne, dans la mesure où j’ai parfois l’impression qu’il me fige dans une incapacité d’agir au-delà de ses faire-valoir.

Si la société doit veiller à ce que chacun puisse trouver sa place, lui permettant de s’accomplir au mieux sans renier la présence d’autrui, elle est — ne l’oublions pas — composée de chacun.

J’entends par là que mon existence dans cette société doit avoir un caractère participatif.

J’affirme même, sans aucune humilité, que je peux y contribuer.

Oui, plus que de revendiquer ma différence, j’entends en faire une force pour faire avancer notre collectivité.

Même si cette avancée ne représente qu’une poignée de sable, au nombre que nous sommes, ce sont autant de poignées de sable au service du changement de la plage de notre vie collective.

Alors, plus que l’intégration, plus que l’inclusion, je vous propose le terme de participation.

La main dans la main, la diversité et le classique, côte à côte, doivent comprendre que c’est ensemble que nous construisons la société d’aujourd’hui.

Au diable l’inclusion, vive la participation.