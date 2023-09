Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans un contexte marqué par une prise de conscience collective de la nécessité de décarboner notre industrie, d’instaurer une sobriété énergétique au quotidien mais aussi de relocaliser certaines activités, le « consommer local » sonne plus que jamais comme une évidence. À travers son label #Madein95, le Val-d’Oise ancre son présent et son avenir dans cette volonté de promouvoir le savoir-faire et le dynamisme de son territoire.

Parmi les priorités de ma mandature comme président de la CCI Val-d’Oise, je souhaite agir en faveur des réseaux d’entreprise. Il est effectivement essentiel d’inciter les chefs d’entreprise à travailler ensemble, car nous produisons beaucoup dans le Val-d’Oise et avons même des fleurons de l’industrie, mais les entreprises se connaissent peu entre elles.

Concrètement, le label #Madein95 se positionne comme un instrument pour inciter les entreprises locales à saisir plus facilement de nouvelles opportunités business, à collaborer les unes avec les autres plutôt que d’aller chercher un fournisseur à l’autre bout de la France ou à l’étranger. C’est aussi un outil de communication pour revendiquer leur appartenance à ce territoire.

Au travers de ce label, c’est une communauté de plus de 1200 membres #Madein95 qui est mobilisée, par exemple, pour animer et/ou participer à des petits-déjeuners mensuels, accélérateurs de compétences et de business. C’est aussi la mise en œuvre de grands événements tels que le salon Effervescence dont la 11e édition se tiendra le 19 mars 2024 à Herblay sur Seine. Cette rencontre, qui était auparavant un Salon d’industriels, à Bezons, est devenue un Salon départemental qui permet à 250 entreprises géographiquement proches de présenter à plus de 1300 visiteurs mais aussi personnalités locales, leurs produits, leur métier, leur savoir-faire, leurs innovations et ainsi de favoriser les échanges commerciaux entre elles.

De plus, pour la troisième fois, Le village « Madein95 » composé de 12 entreprises représentatives du savoir-faire valdoisien sera présent sur le salon Made in France qui se tiendra à la porte de Versailles du 9 au 12 novembre 2023. Enfin, le #Madein95 c’est également l’étendard des projets structurants qui bénéficieront à terme aux entreprises locales. Territoire d’industrie, le Val d’Oise est aussi terre d’innovation et d’expérimentation avec notamment le Plan Val-d’Oise (annoncé par le premier ministre Jean Castex le 7 mai 2021), la Ligne 17 du Grand Paris Express, le déploiement des filières des taxis volants et de sous-traitance aéronautique, l’alimentation du futur avec AGORALIM qui sont autant de projets au service du développement économique du territoire sur lesquels la CCI Val-d’Oise est depuis leur origine totalement engagée, comme pilote ou comme partenaire aux côtés des acteurs et décideurs publics.

Pour obtenir le label #Madein95

Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille peut en faire la demande à la condition d’être immatriculée dans le département du Val-d’Oise, que 50% de son prix de revient soit issu du département, et/ou que 50% de son effectif y réside. La demande se fait via le site internet de la CCI 95 et donne accès à la plateforme collaborative Melting spot.