Rétrospective d’une année record

L’année 2024 a été fructueuse en termes de business, et ce notamment pour le sport. Entre rachat de clubs, investissements ou sponsoring, les logiques financières ont envahi les terrains. Retour sur dix chiffres marquants !

Jeux 2024 : 8,8 milliards d’euros de dépenses et 9 milliards de recettes

La magie des Jeux de Paris a opéré auprès des Français et du monde entier. Bien loin du scénario catastrophe imaginé. Une ferveur qui s’est ressentie également dans les chiffres. Selon les estimations du Cojo (Comité d’organisation des Jeux olympiques) les dépenses de la grande séquence olympique seraient aux alentours de 8,8 milliards d’euros. Et la prévision des recettes serait, elle, de 9 milliards d’euros.

Mbappé : une prime à la signature à plus de 110 millions

Sujet numéro 1 qui revenait à chaque mercato, Kylian Mbappé a enfin pris sa décision en juin dernier. Il jouera pour le Real Madrid. Un des transferts gratuits les plus onéreux de l’histoire ! En effet, arrivé en fin de contrat avec le PSG, Mbappé aurait dû simplement se voir proposer un autre contrat… Et pourtant il aurait touché une prime à la signature de 117 millions d’euros selon les informations de Sky Sports. Néanmoins, le joueur passera d’un salaire de 70 millions d’euros par saison à 20 millions. Pour compenser Mbappé gardera 80 % de ses droits à l’image.

LVMH investit 100 millions dans la F1

LVMH a trouvé un nouveau terrain de jeu, le sport et notamment la F1. Le groupe a conclu en octobre 2024, un contrat à hauteur de 100 millions de dollars avec la F1, qui débutera en 2025 et ce, pour 10 ans. Une opportunité puisque la marque sera présente toute l’année à travers les différents circuits mondiaux. Une volonté aussi pour la F1 de casser les codes et de renouveler son image pour attirer davantage d’audience.

DAZN met 400 millions sur la table pour la Ligue 1

Une affaire de droits qui a fait l’effet d’une bombe. DAZN, le diffuseur spécialisé dans les pay-per-view a récupéré les droits de la Ligue 1 McDonald’s pour les cinq prochaines saisons. Pour un montant de 400 millions d’euros, que la LFP n’a pas pu refuser. Canal+, diffuseur officiel avait annoncé ne pas vouloir participer à l’appel d’offres, tout comme BeIN Sports. DAZN s’est alors retrouvé en position de force bénéficiant ainsi de nouvelles garanties et d’un rabais sur son offre initiale.

1,5 milliard pour l’organisation de la CAN

Deux ans que la Côte d’Ivoire se prépare à recevoir la CAN 2024. Au total un budget d’environ 1,5 milliard de dollars pour le développement des complexes hôteliers, des stades et des routes. Un pari possible grâce à de nombreux partenaires publics et privés. Avec pour ambition première : le tourisme et entrer dans le top cinq des destinations africaines.

2 milliards de personnes devant les Grands Chelems de tennis

Piliers fondamentaux du tennis, les Grands Chelems ne faiblissent pas en 2024. Ils enregistrent même une année record avec une audience cumulée de plus de 2 milliards de personnes à travers plus de 200 pays. Dans les stades, on compte un total de 3 360 000 spectateurs, soit 10 % de plus qu’en 2023. Un engouement qui se constate aussi du côté des réseaux sociaux. Et qui se traduit par une hausse des primes accordées aux joueurs.

Euro 2024 : 145,9 millions d’euros de recettes publicitaires

Le football reste une valeur sûre pour les recettes publicitaires. L’euro 2024 a généré 145,9 millions d’euros de recettes publicitaires brutes, selon Kantar Media. M6, co-diffuseur de la compétition avec TF1, enregistre 56 % des recettes et capte la part la plus importante de ce montant. Lors de la finale, 7,6 millions de Français ont regardé les 49 spots publicitaires diffusés au cours de celle-ci.

Vendée Globe : près de 50 % de diffuseurs en plus

La course mythique du Vendée Globe connaît cette année un engouement record. La diffusion du départ de la course a connu une augmentation significative avec 60 % de diffuseurs. Contre 41 l’édition précédente, soit une hausse de 46 %. Il va de même pour l’affluence qui enregistre une hausse de 20 % et plus 24 % de visites sur le site Internet. Un constat qui s’explique par l’internationalisation de la course avec onze nationalités représentées.

France – Nouvelle-Zélande : 7,3 millions de téléspectateurs

Une audience record pour un match test de rugby, celui de la France et de la Nouvelle-Zélande. La rencontre a rassemblé 7,3 millions de personnes derrière leurs écrans. Un pic observé à plus de 8,3 millions. Un match spectaculaire dans un stade de France rempli pour l’occasion avec une mise en scène et une ambiance somptueuses. Une aubaine pour les marques et pour la popularité croissante du rugby en France.

Autour de 7 500 euros la place pour le Super Bowl

Comme chaque année la finale du championnat de football américain rassemble des millions de spectateurs dans le monde entier. Cette année les chiffres dépassent l’entendement, avec 400 millions de téléspectateurs dont 200 rien qu’aux États-Unis une hausse par rapport à l’an dernier. Le prix moyen de la place avoisinait les 7 500 euros, certaines se vendaient à près de 50 000 euros.