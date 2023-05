Temps de lecture estimé : 1 minute

Ce 10 mai a eu lieu, Inclusiv’Day, Le rendez-vous annuel de la sous-traitance handicap, qui s’est tenu cette année encore dans un lieu fabuleux, à Paris-la Défense Arena.

Courant janvier, j’ai rencontré la directrice du groupe Les Échos en charge de ce salon de la diversité ; très vite est née l’idée d’y faire exister, pour l’occasion, un village présentant des entrepreneurs en situation de handicap, appelé Travailleur Indépendant Handicapé (TIH) par la loi française. Au sortir de cet échange, j’ai partagé l’idée à Olivier Arnaud Blanchard – mon associé et directeur général de notre entreprise sociale Linklusion –, qui me lança : «Didier nous n’avons que deux mois pour le faire !». «Oui Olivier, c’est d’ailleurs sûrement un mois de trop», lui répondis-je avec malice.

Homme de challenge, Olivier et son équipe relevèrent ce défi : organiser le village des TIH.

Plus que d’assurer leur présence sur le salon, Linklusion a mis en place une session de pitchs, durant laquelle quinze entrepreneurs en situation de handicap ont présenté leur société en une minute.

Vous l’imaginez bien, pour l’assemblée, ce fut un moment d’émotion intense. Oui, on peut entreprendre et être différent ; tout est question de volonté et de savoir bien s’entourer, comme tout entrepreneur finalement me direz-vous.

Je reprendrais ici la jolie phrase de l’association H’UP Entrepreneurs que j’ai créée en 2008 avec 3 autres entrepreneurs handicapés et Pauline Arnaud-Blanchard, association que j’ai présidée durant 12 ans : «handicapés sûrement, mais entrepreneurs avant tout !»