Il m’est arrivé quelquefois, un peu trop à mon goût, de me heurter à mon obstination, mon impatience. Un rien leader dans l’âme, il m’était dans ces moments-là insupportable de voir ce qui me paraissait évident et de constater que le système dans lequel je fonctionnais n’aboutissait pas à cette évidence. Bagarreur, je combattais. Mais en vain.

Le temps m’a enseigné la vertu qu’est la patience. À chaque fois, le dénouement s’opérait différemment. Mais il arrivait toujours, tout en nous faisant prendre, parfois de manière malicieuse, d’autres chemins que ceux sur lesquels je courais à en perdre haleine. Laissons le rythme se faire, plutôt que toujours penser à accélérer la cadence.

On grandit tous par l’expérience me semble-t-il, nos schémas de fonctionnement et de pensée en sont souvent la résultante. Accepter que le système apprenne, à commencer par moi, à accepter le temps des choses m’est apparu peu à peu comme une évidence. J’ai découvert qu’à l’impatience et aux frustrations qu’elle génère, il était délicieux de vivre la patience comme une jolie plante à faire grandir. Prendre le temps d’apprendre auprès des autres, prendre le temps de partager ce que l’on sait, ce que l’on aime, et bien plus épanouissant, bien plus gratifiant et j’en suis convaincu plus performant.

Quand je me trouve face à des collaborateurs, face à des gens qui expriment leur impatience, j’aime alors expliquer que mon expérience m’a enseigné que prendre son temps… c’est en réalité gagner du temps !