Temps de lecture estimé : 1 minute

Le reporting extra-financier devient, en raison de nouvelles réglementations (par exemple la directive européenne sur les rapports de développement durable des entreprises – CSRD) une nouvelle discipline que les consommateurs, les ONG et les agences de notations poussent à nourrir d’informations et d’indicateurs fiables et fidèles. Les pouvoirs publics sont également demandeurs de davantage de cohérence avec les enjeux RSE dans les appels d’offre publics notamment. Ces enjeux gravitent autour d’une idée maîtresse : la valeur immatérielle de vos capitaux et actifs non présents dans la comptabilité classique.

Je souhaite attirer votre attention sur cette notion de valeur immatérielle en lien avec un sujet qui me tient à coeur : l’achat responsable !

En effet, une politique d’achat responsable crée, par définition, de la valeur immatérielle : le dialogue, la collaboration, la confiance, le partenariat, la diminution des coûts indirects. Depuis toujours, je souligne le fait que l’achat responsable est un marqueur de différenciation et un levier de performance pour un acteur économique. Pour être plus précis, l’avantage concurrentiel d’une entreprise repose très souvent sur les capitaux « incorporels », il est donc crucial de savoir comment les évaluer et les valoriser, c’est un enjeu tout aussi important pour les Grands groupes et ETI que pour les TPE/PME ! Ces dernières, souvent limitées en ressources et en expertise sur les sujets RSE/ ESG, doivent se conformer rapidement à ces nouvelles réglementations pour répondre aux exigences de leurs partenaires commerciaux tout en restant compétitives.

Dans ce contexte, le Médiateur des entreprises s’est associé au BercyLab du ministèrede l’Économie pour mettre en place un outil permettant de s’approprier cette valeur en adaptant les exigences à chaque domaine d’activité, et de donner du sens à cette démarche en identifiant les opportunités au-delà de la conformité. Pendant plus de trois ans, nous avons travaillé avec des acteurs économiques de tous types et tous niveaux d’engagement, des académiques et des experts.

Cet outil se concrétise sous la forme d’un kit méthodologique comprenant des modules interactifs pour une appropriation pratique des normes ainsi qu’un « serious game » pour fédérer autour de cette démarche. La conception de ce kit illustre de manière très concrète l’approche choisie qui se base sur la proximité et l’écoute des besoins réels des TPE/PME. Au moment où j’écris ce texte, l’outil est en cours de finalisation et devrait être à la disposition des entreprises sur notre site Internet au moment où vous me lisez…. Saisissez-vous-en et faites-nous un retour !